ثلاثية واتكينز تقود فيلا لسحق برايتون 6-1

لندن: أحرز أولي واتكينز ثلاثة أهداف ليقود أستون فيلا لفوز كبير 6-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وحل برايتون على مضيفه بعد خسارة واحدة منذ بداية الموسم، لكنه سقط بقوة في الشوط الأول.

وهز واتكينز الشباك مرتين في أول 21 دقيقة قبل أن يزيد برفيس إستوبينان من آلام برايتون عندما وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وبدا أن البديل أنسو فاتي أحيا آمال فريق المدرب روبرتو دي تسيربي بتقليص الفارق بعد خمس دقائق من الاستراحة.

لكن واتكينز أكمل ثلاثيته بتسديدة غيرت اتجاهها ليعيد تفوق أستون فيلا بفارق ثلاثة أهداف تحت أنظار غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا في الدقيقة 65. وهذه هي أول ثلاثية لواتكينز في الدوري في ثلاثة أعوام.

وأبلغ واتكينز مهاجم إنكلترا شبكة تي.إن.تي سبورتس “من الرائع أن يكون (ساوثغيت) هنا، لكني أريد تقديم أداء جيد والتسجيل في كل مباراة”.

وأضاف جيكوب رامسي الهدف الخامس بتسديدة في الزاوية البعيدة قبل خمس دقائق من النهاية.

وأهدر واتكينز فرصة تسجيل هدفه الرابع عندما سدد في جسد الحارس جيسون ستيل من وضع انفراد لترتد الكرة إلى دوغلاس لويز ليختتم الأهداف في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان برايتون فاز على مانشستر يونايتد في آخر مباراة له خارج أرضه في الدوري ليواصل جذب الأنظار مع المدرب دي تسيربي.

لكن صاحب الأرض كان الطرف الأفضل منذ البداية لينتزع التقدم بواسطة واتكينز من مدى قريب.

واستغل أستون فيلا خطأ من جويل فلتمان ليعزز واتكينز من تفوق صاحب الأرض بتسديدة قوية بقدمه اليمنى.

وزادت الأمور سوءا عندما سدد موسى ديابي كرة حولها إستوبينان بالخطأ في مرماه.

وقلص فاتي الفارق لكن واتكينز أصبح أول لاعب يحرز ثلاثيتين بجميع المسابقات في الموسم ذاته مع أستون فيلا منذ آندي جراي في موسم 1976-1977.

وهذه هي أول مرة تهتز فيها شباك برايتون بستة أهداف في مباراة واحدة في تاريخه في دوري الأضواء.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن برايتون.

ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة وله 18 نقطة من ستة انتصارات قبل أن يحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق من اليوم.

(رويترز)