ثلاثي هوليوود الداعم لترامب في مهمة “إنقاذ السينما الأمريكية”

لندن- “القدس العربي”: فاجأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأوساط السياسية والفنية، أمس الخميس، بتعيين ثلاثة من أشهر نجوم هوليوود كسفراء خاصين له في عاصمة السينما العالمية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ما وصفه بـ “إعادة المجد الضائع” لصناعة السينما الأمريكية.

وشمل القرار الرئاسي تعيين كل من نجم سلسلة “روكي” سيلفستر ستالون، والمخرج الحائز على الأوسكار ميل غيبسون، والممثل المخضرم جون فويت، في مناصب “السفراء الخاصين للرئيس في هوليوود”، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الرئاسي.

وقال ترامب في البيان: “هؤلاء السفراء سيعملون كمبعوثين خاصين لإعادة هوليوود التي خسرت الكثير من أعمالها على مدى السنوات الأربع الماضية لصالح الدول الأجنبية”.

وأضاف: “سيكونون عيني وأذني، وسأقوم بتنفيذ ما يقترحونه لإعادة العصر الذهبي للسينما الأمريكية”.

ويحظى السفراء الجدد بتاريخ طويل من الدعم السياسي لترامب. فقد وصف ستالون (77 عاماً) الرئيس المنتخب، في تصريحات سابقة، بأنه “جورج واشنطن الثاني”، قائلاً: “نحن نتعامل مع شخصية أسطورية.. لا أحد في العالم كان ليحقق ما حققه ترامب”.

