6 شهداء بغارة إسرائيلية على مقر لهيئة إسعاف في قلب بيروت- (فيديوهات)

بيروت: استشهد ستة اشخاص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، في غارة إسرائيلية استهدفت ليل الأربعاء-الخميس مقرا لهيئة إسعاف تابعة لحزب الله في قلب بيروت وأعقبت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية، على ما أفاد مصدر مقرب من الحزب.

وقال المصدر “استهدفت غارة إسرائيلية مقرا للهيئة الصحية الاسلامية التابعة لحزب الله” في محلة الباشورة في بيروت، في ضربة هي الأقرب إلى وسط بيروت منذ بدء التصعيد.

وأسفرت الغارة وفق وزارة الصحة عن “استشهاد ستة اشخاص وإصابة 7 آخرين” بجروح.

ويقع المقر المستهدف في حي سكني مكتظ على مشارف وسط بيروت التجاري حيث مقر رئاسة الحكومة.

وأحدثت الغارة دويا قويا في المنطقة التي هرع إليها عدد من سيارات الإسعاف.

وأعقبت هذه الغارة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الأربعاء، في ثالث استهداف لهذا المعقل الأساسي لحزب الله في أقلّ من 24 ساعة.

ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا في هذه الغارات.

ومنذ أيام، تنفّذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه.

كما نفّذت إسرائيل بضع غارات داخل العاصمة اغتالت فيها شخصيات من حزب الله أو قادة في فصائل حليفة له، أبرزه اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية الجمعة الماضية.

واستشهد 46 شخصا وأصيب 85 بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت الأربعاء مناطق مختلفة من لبنان، على ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، منتصف ليل الأربعاء، 4 غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، 3 منها بضاحيتها الجنوبية.

وقال مراسلون إن “إسرائيل أغارت بثلاثة صواريخ على منطقة معوض وحي الأمريكان في الضاحية الجنوبية”.

عاجل .. شهـ.ـداء وجرحى في قصف الاحتلال مبنى في منطقة الباشورة بالعاصمة بيروت pic.twitter.com/7UerzkYVw1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 2, 2024

وأضافوا أنه إثر القصف، تصاعدت سحب دخان كثيف من موقع الغارات وغطت مساحات واسعة من سماء العاصمة بيروت”.

واستهدفت غارة أخرى شقة في مبنى بمنطقة الباشورة غرب بيروت، أدت لوقوع إصابات، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة أكس ان “جيش الدفاع هاجم قبل قليل بشكل دقيق (أهدافا) في (ضاحية) بيروت”، لافتا أن سينشر لاحقا تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت صباح الأربعاء لسلسلة غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استهدفت هذه الغارات مركزا مستحدثا للدفاع المدني بحي الشياح، ومبنيين عند مفترق طريق الجاموس – صفير، ومنطقتي السانت تريز وكاليري سمعان، ومحيط منطقة الحدت، وقرب مجمع المجتبى (مجمع ديني).

جانب من الدمار الذي خلفه قصف طائرات الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت pic.twitter.com/KcY9GOETVz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 2, 2024

كما استهدفت طوابق عليا من أحد المباني في منطقة الشويفات، بحسب ما أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون إعلاميون.

وارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف.

وقبيل القصف، طالب الجيش الإسرائيلي، سكان المباني المستهدفة بالإخلاء بدعوى “الوجود قرب منشآت لحزب الله”.

وتجدر الإشارة أنه في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، اغتالت إسرائيل الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله وآخرين، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وإثر ذلك كثف الحزب من هجماته على إسرائيل.

ويحاول الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم التوغل بريا جنوب لبنان، حيث يواجه مقاومة شرسة من الحزب أوقعت خلال ساعات 8 عسكريين إسرائيليين قتلى، بينهم ضباط وما لا يقل عن 30 جريحا، بحسب الجيش وإعلام عبري.

ومنذ 23 سبتمبر المنصرم تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من “حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

(وكالات)