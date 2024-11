ثلاث نساء يتهمن شقيق محمد الفايد باغتصابهن

لندن: اتهمت ثلاث نساء كنّ يعملن في متجر هارودز في لندن، صلاح الفايد، شقيق محمد الفايد، باغتصابهن، عندما كان الرجلان يملكان المتجر الشهير، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس.

وبحسب هذه الشهادات، فقد حدثت حالات الاغتصاب المفترضة هذه في لندن وجنوب فرنسا وموناكو بين عامي 1989 و1997.

توفي صلاح الفايد عام 2010، بينما توفي شقيقه محمد الفايد عام 2023.

وتؤكد النساء الثلاث، بينهنّ المدعوة هيلين، التي أدلت بشهادتها بوجه مكشوف، أن محمد الفايد اغتصبهن.

تقول هيلين إنها كانت تبلغ 23 عاماً، وكانت تعمل في متجر هارودز منذ عامين، عندما اغتصبها رجل الأعمال المصري في غرفة بأحد فنادق دبي، عام 1989.

وبحسب روايتها، جرى تعديل مهامها الوظيفية لتصبح مساعدة شخصية لشقيقه صلاح، الذي تتهمه بتخديرها قبل اغتصابها. وقد استقالت بعد فترة وجيزة من هذه الوقائع المفترضة.

وقالت: “لقد تشاركني (محمد الفايد) مع شقيقه”.

