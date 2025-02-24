ثلوج وتعطيل دراسة بالعراق وطقس غير مستقر في 5 دول عربية أخرى- (شاهد)

بغداد: شهدت 5 دول عربية، الأحد، أجواء مناخية غير مستقرة بين باردة وعاصفة، فيما أدى تساقط الثلوج وموجة باردة في دولة عربية سادسة إلى تعطيل الدراسة الإثنين والثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما رصدت الأناضول في كل من سلطنة عُمان وقطر والكويت والسعودية، ومصر والعراق.

وقال المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابر، إن “البلاد تأثرت بالكتلة الهوائية القطبية الباردة، ولاسيما بعد تساقط الثلوج على بعض المناطق الغربية والشمالية”.

ورجّح الجابر، “انتهاء الموجة يوم الخميس المقبل”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد (واع).

وأضاف أن “الموجة الباردة ستبدأ بالانحسار تدريجيا وابتداء من الجمعة، وتعود درجات الحرارة العظمى إلى معدلاتها الطبيعية”.

شاهدوا كيف تكتسي الحدود العراقية السورية الأنبار بحلة بيضاء من الثلوج الكثيفة التي تساقطت فجر اليوم الأحد . إنه حقًا حدث نادر لا يتكرر كثيرًا، مما يضفي سحرًا خاصًا على المنطقة ويخلق مشهدًا طبيعيًا خلابًا يستحق التأمل. pic.twitter.com/brdB3yLixB — حسين الموسوي (@hussynalmusawi) February 23, 2025

وبيّن الجابر، أن “هناك هطولا للثلوج في المناطق الغربية، بسبب تدني مستويات الرطوبة إلا أن الأجواء تبقى قارصة البرودة كون الكتلة الباردة أصبحت جافة”.

وأجرت مديرية تربية محافظة واسط العراقية، تغييرا على توقيت دوام المدارس خلال الأسبوع الحالي بسبب انخفاض درجات الحرارة، لتبدأ عند الـ9 صباحا بدلا من الـ8 بالتوقيت المحلي، طيلة أيام الأسبوع الحالي، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وفق “واع”.

فيما قررت محافظتا صلاح الدين ونينوى، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الإثنين، فضلا عن بدء دوام الموظفين في الدوائر الحكومية عند الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة الثامنة صباحا بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما وجه محافظ كركوك ريبوار طه، الأحد، بتعطيل الدوام في المدارس الإثنين والثلاثاء المقبلين بسبب انخفاض درجات الحرارة، بحسب المصدر ذاته.

طقس غير مستقر

في سياق متصل، أصدرت الأرصاد العُمانية، الأحد، “تنبيها” عبر منشور بمنصة إكس، حذرت فيه من “فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة على أجزاء من عدة محافظات بينها العاصمة (مسقط)، خلال فترة آخر الليل وصباح الإثنين، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية”.

ثلوج شمال العراق pic.twitter.com/euzJiol8na — علي الجابر (@AljabrLy9610) February 22, 2025

وأفادت الأرصاد القطرية، في منشور الأحد، عبر إكس، برصد “سحب متفرقة مع غبار خفيف على بعض المناطق أحياناً، مع طقس بارد نسبيا ليلا ورياح شمالية غربية – شمالية شرقية، نشطة إلى قوية السرعة”.

كما كشفت الأرصاد الجوية الكويتية، أن “الليل بارد إلى بارد جدا وغائم جزئيا إلى غائم ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية”.

وتوقعت في منشور عبر “إكس” أن “يشهد نهار الإثنين، انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة مع طقس غائم جزئيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة”.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، في سلسلة منشورات الأحد بمنصة إكس، إنذارات بتوقع حدوث أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، بينها في المنطقة الشرقية والحدود الشمالية.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في منشورات عبر صفحتها بفيسبوك بـ”اضطراب الملاحة البحرية (غدا) الإثنين على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج (2.5-4) أمتار”.

وأشارت الهيئة إلى أن “آخر صور الأقمار الصناعية الآن تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة”.

(الأناضول)