ثلوج وتعطيل دراسة بالعراق وطقس غير مستقر في 5 دول عربية أخرى- (شاهد)

بغداد: شهدت 5 دول عربية، الأحد، أجواء مناخية غير مستقرة بين باردة وعاصفة، فيما أدى تساقط الثلوج وموجة باردة في دولة عربية سادسة إلى تعطيل الدراسة الإثنين والثلاثاء.
جاء ذلك بحسب ما رصدت الأناضول في كل من سلطنة عُمان وقطر والكويت والسعودية، ومصر والعراق.
وقال المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابر، إن “البلاد تأثرت بالكتلة الهوائية القطبية الباردة، ولاسيما بعد تساقط الثلوج على بعض المناطق الغربية والشمالية”.
ورجّح الجابر، “انتهاء الموجة يوم الخميس المقبل”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد (واع).
وأضاف أن “الموجة الباردة ستبدأ بالانحسار تدريجيا وابتداء من الجمعة، وتعود درجات الحرارة العظمى إلى معدلاتها الطبيعية”.
شاهدوا كيف تكتسي الحدود العراقية السورية الأنبار بحلة بيضاء من الثلوج الكثيفة التي تساقطت فجر اليوم الأحد . إنه حقًا حدث نادر لا يتكرر كثيرًا، مما يضفي سحرًا خاصًا على المنطقة ويخلق مشهدًا طبيعيًا خلابًا يستحق التأمل. pic.twitter.com/brdB3yLixB
— حسين الموسوي (@hussynalmusawi) February 23, 2025
وبيّن الجابر، أن “هناك هطولا للثلوج في المناطق الغربية، بسبب تدني مستويات الرطوبة إلا أن الأجواء تبقى قارصة البرودة كون الكتلة الباردة أصبحت جافة”.
وأجرت مديرية تربية محافظة واسط العراقية، تغييرا على توقيت دوام المدارس خلال الأسبوع الحالي بسبب انخفاض درجات الحرارة، لتبدأ عند الـ9 صباحا بدلا من الـ8 بالتوقيت المحلي، طيلة أيام الأسبوع الحالي، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وفق “واع”.
فيما قررت محافظتا صلاح الدين ونينوى، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الإثنين، فضلا عن بدء دوام الموظفين في الدوائر الحكومية عند الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة الثامنة صباحا بسبب انخفاض درجات الحرارة.
كما وجه محافظ كركوك ريبوار طه، الأحد، بتعطيل الدوام في المدارس الإثنين والثلاثاء المقبلين بسبب انخفاض درجات الحرارة، بحسب المصدر ذاته.
في سياق متصل، أصدرت الأرصاد العُمانية، الأحد، “تنبيها” عبر منشور بمنصة إكس، حذرت فيه من “فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة على أجزاء من عدة محافظات بينها العاصمة (مسقط)، خلال فترة آخر الليل وصباح الإثنين، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية”.
ثلوج شمال العراق pic.twitter.com/euzJiol8na
— علي الجابر (@AljabrLy9610) February 22, 2025
وأفادت الأرصاد القطرية، في منشور الأحد، عبر إكس، برصد “سحب متفرقة مع غبار خفيف على بعض المناطق أحياناً، مع طقس بارد نسبيا ليلا ورياح شمالية غربية – شمالية شرقية، نشطة إلى قوية السرعة”.
كما كشفت الأرصاد الجوية الكويتية، أن “الليل بارد إلى بارد جدا وغائم جزئيا إلى غائم ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية”.
ثلوج في مدينة راوة – محافظة للانبار غرب العراق#ثلوج #راوة #الانبار pic.twitter.com/YVcq0vOkEQ
— WISSAM 🇮🇶 (@WissamAlrawi) February 23, 2025
وتوقعت في منشور عبر “إكس” أن “يشهد نهار الإثنين، انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة مع طقس غائم جزئيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة”.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، في سلسلة منشورات الأحد بمنصة إكس، إنذارات بتوقع حدوث أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، بينها في المنطقة الشرقية والحدود الشمالية.
كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في منشورات عبر صفحتها بفيسبوك بـ”اضطراب الملاحة البحرية (غدا) الإثنين على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج (2.5-4) أمتار”.
وأشارت الهيئة إلى أن “آخر صور الأقمار الصناعية الآن تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة”.
(الأناضول)