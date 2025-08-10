ثمانون عاما على تفجير أولى القنابل الذرية

هل يتعلم الإنسان من تجاربه؟ أم أن التاريخ يعيد نفسه دائما، بما فيه من مآسٍ وحروب وحوادث مؤلمة؟ فحين يحدث يسقط الضحايا لأي سبب، يتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ما حدث، وتخرج بنتائج عن الأسباب وكيف يمكن تلافي وقوع حادثة مماثلة مستقبلا. ويؤكد القائمون على اللجنة القول: لقد استفدنا دروسا منها للمستقبل. ولكن هل توقفت حوادث التصادم أو انهيار المباني بسبب سوء التصميم او البناء؟ هل انتهت الخلافات بين الدول التي كثيرا ما أدّت إلى الحروب؟

كانت الحرب العالمية الثانية طاحونة بشرية هائلة، حصدت أرواح أكثر من 65 مليون إنسان، منها 11 مليونا في الاتحاد السوفياتي وحده. ويقدر عدد القتلى العسكريين بحوالي 25 مليونا والباقي من المدنيين. وعلى مدى ستة أعوام متواصلة شهدت المدن الأوروبية دمارا هائلا خصوصا أن عصر الطيران كان قد تطور كثيرا وأصبحت الطائرات العسكرية أكثر وسائل الحرب تدميرا وساهمت في توسيع الدوائر الجغرافية للقصف اليومي. وحدث بسبب ذلك دمار هائل في الأرواح والمنشآت. وكثيرا ما تمّت الإشارة ألى مدينة دريسدن الألمانية التي تعرضت لأوسع قصف في الحرب. فقد قامت أسراب من قاذات القنابل البريطانية والأمريكية في 13 فبراير 1945 بشن غارات جوية عليها لمدة يومين متتاليين. وبحلول منتصف 15 فبراير انتشرت الحرائق على نطاق واسع ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم، وتحولت المدينة القديمة بشكل كامل إلى ركام. ويقدّر عدد القتلى بأكثر من 150 ألفا. وهذا أحد نماذج القتل الجماعي في تلك الحرب. كما قام الجيش الامبراطوري الياباني بالعديد من المذابح في مختلف دول الشرق الأقصى وغرب المحيط الهادئ. وتُعتبر مذبحة نانجنغ في الصين من أكبر المذابح التي عصفت بزهاء ربع مليون ضحية خارج العمليات العسكرية. وكذلك قامت القوات اليابانية الامبراطورية بقتل العديد من الضحايا بأساليب البحث العلمي لتطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية وتعرف بعمليات الوحدة 731، كما تعرّض بعض الضحايا إلى الاغتصاب واستخدم البعض في تفجير حقل ألغام. أما فرنسا وبريطانيا فقد زجّتا بالمستعمرات في هذه الحرب الطاحنة التي لا ناقة لهذه المستعمرات فيها ناقة ولا جمل. وأصبحت أراضي الدول المستعمرة مسرحا لحروب طاحنة، ومنها مصر وليبيا وتونس، وتميّزت معركة العلمين في ليبيا بشراستها.

في الأيام الماضية مرّت الذكرى الثمانون لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بإلقاء قنبلتين نوويتين للمرة الأولى في تاريخ الصراعات في العالم. ففي السادس من أغسطس 1945 ألقت طائرة عسكرية أمريكية من نوع B29 قنبلة ذرية على هيروشيما، أسفر عنها مقتل حوالي 140 ألف شخص. وبعد ثلاثة أيام ألقت الولايات المتحدة قنبلة نووية أخرى على مدينة ناغازاكي في جنوب اليابان أدّت لقتل حوالى 74 ألف إنسان. وفي غضون أيام من ذلك أُعلن رسميا انتهاء الحرب باستسلام ألمانيا واليابان. وبذلك انتهى ذلك الفصل الأكثر دموية في التاريخ البشري المعاصر.

لو كان هناك استيعاب حقيقي لدروس تلك الحرب لما تكرّرت المآسي التي تعاني منها البشرية اليوم

في الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب ما يزال الجدل مستمرا حول وقائعها وأدوار المشاركين فيها ومدى ما بلغته الإنسانية من انحدار أخلاقي دفعها للتماهي مع ثقافة الدمار الواسعة. ولا يمكن النظر إلى ما يحدث في العالم اليوم دون استيعاب مدلولات وقائع الحرب العالمية الثانية، ومنها تطبّع العقل الإنساني مع ظواهر القتل الجماعي والدمار الشامل. لقد كان هناك تقزز واسع إزاء استخدام السلاح الكيماوي على نطاق واسع في خنادق الحرب العالمية الأولى، واعتقد الكثيرون أن التشريعات اللاحقة التي حرّمت استخدام أسلحة الدمار الشامل جريمة حرب لا يمكن التغاضي عنها، سوف تحمي البشرية في الصراعات اللاحقة. ولكن ما حدث قبل ثمانين عاما أكد قدرة الإنسان على التعايش مع القتل الجماعي والتدمير غير المحدود. فلو كان هناك استيعاب حقيقي لدروس تلك الحرب لما تكرّرت المآسي التي تعاني منها البشرية اليوم. فما يحدث في فلسطين من استهداف شامل من ضمنه إلغاء شعبها من الوجود، إنما يحدث في سياق التماهي مع ثقافة الحرب الشاملة التي لا تُبقي ولا تذر، وليس لبشاعتها سقف أو لتدميرها حدود.

لقد كان من تبعات تلك الحرب صعود الدور الأمريكي في السياسة العالمية، وهو دور ربما راهن البعض عليه، بأنه سوف يساهم في تقليص مساحات الحروب المستقبلية، وأن أمريكا ستمارس دورا شبيها بدور الشرطي الذي يحفظ أمن العالم. ولكن الذي حدث أن أمريكا نفسها تجاوزت حدود اللباقة والأخلاق والإنسانية في غضون بضع سنوات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان لذلك مصاديق عديدة: أولها أنها قامت بتطوير أدوات الموت التي تضيف أبعادا إضافية للأسلحة الفتّاكة. وما الطائرات العسكرية الأمريكية المتطورة، ومن بينها الحاملة للسلاح النووي إلا أحد مصاديق ذلك. ثانيها: أنها سبقت الآخرين في استخدام اسلوب القصف السجّادي الذي مارسته في فيتنام ولاوس بعد أقل من ربع قرن من انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان لدخول طائرات B52 في ذروة الحرب الباردة دور مدمّر في تجاوز الخطوط الحمراء التي تحكم مساحات الدمار واستهداف المدنيين، وحصر نطاق الحرب. ثالثها: أنها استغلّت مشاعر الشعوب خلال الحرب الباردة وساهمت في الإجهاز على الاتحاد السوفياتي، واستبدلت الثنائية القطبية بقطبية أحادية. رابعها: أنها ساهمت في اختراق القانون الدولي سواء في استهداف المدنيين أم توسيع دوائر الحروب أم دعم الاحتلال وسياساته المناقضة للقانون الدولي. وفي الأيام الأخيرة أبدت واشنطن دعمها لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزّة وطرد أكثر من مليون فلسطيني يقطن تلك المنطقة. خامسها: أنها ساهمت في دعم الاستبداد والتطرّف ولم تُراع مشاعر الشعوب وطموحاتها في تحقيق الاستقلال والتحول الديمقراطي.

وهكذا لم تتحقق أحلام العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. صحيح أن نجم «الامبراطورية العجوز» قد أفل وبدأت صفحة الاستعمار في التواري، ولكنها استبدلت بصعود أمريكا، وساهمت بذلك في استمرار حالة الاستقطاب السياسي في العالم، ولم تستطع أن تنحاز للمظلومين أو تدعم قيم الحرّيّة والعدالة والمساواة وحكم القانون. في بداية ظهور النفوذ الأمريكي في العالم كان قادتها يتحدثون عن «تركة الأجداد المؤسسين» الذين هم مجموعة من الزعماء الأمريكيين الذين وحّدوا المستعمرات الثلاث عشرة، وقادوا الحرب من أجل الاستقلال عن بريطانيا العظمى، وبنوا إطارًا حكوميًا للولايات المتحدة الأمريكية الجديدة على أسس جمهورية خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. لكن هذه التركة لم تصمد أمام مغريات الدور العالمي للولايات المتحدة الذي تعاظم بعد امتلاك أكبر ترسانة عسكرية في العالم وأوسع ترسانة نووية. وقد ساهم الحوار بين المعسكرين، الاشتراكي والرأسمالي في ذروة الحرب الباردة في فتح تفاوض واسع في ظل انتشار الوعي العالمي، للحد من انتشار الأسلحة النووية لديهما. وفي العقد الأخير تحقق شيء من ذلك، ولكن ما بقي منها يكفي لتدمير الكرة الأرضية عدة مرّات. هذا يعني أن السلم الدولي الذي كان محور البحث والتفاوض بعد الحرب العالمية الثانية ما يزال سرابا خادعا ما دام طرفاه الأساسيان ينطلقان على أساس الخوف المتبادل والتشكيك في النوايا والطمع في الاحتفاظ بالموقع الدولي المرموق.

بعد ثمانين عاما على استخدام القنبلة النووية من قبل أمريكا لا يبدو العالم أكثر أمنًا. فربما لا تخطط أمريكا لحرب وشيكة، ولكن دعمها كيان الاحتلال الإسرائيلي يعتبر عاملا مهمًّا في تهديد الأمن والسلم الدوليين، خصوصا مع تقارب العالم وتقاطع المصالح وتضارب السياسات والتحالفات.

كاتب بحريني