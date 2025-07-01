ثمانية شهداء بينهم طفل وامرأة بقصف إسرائيلي على منزل في دير البلح- (فيديوهات)

غزة: استشهد ثمانية فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل مأهول مكوّن من طابقين في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

8 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع #غزة@jamel_ezzedini@abdallahmiqdad pic.twitter.com/K1M8cBsrj4 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 30, 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بوجود عدد من الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، نتيجة القصف الذي دمّر المنزل بالكامل.

غير عادي إطلاقا.. شاب يخاطر بحياته لإنقاذ شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد قصف الاحتلال منزلهم والمنازل المحيطة بهم في حي التفاح بمدينة غزة pic.twitter.com/MqyKErOq7X — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 1, 2025

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 56,531 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

مواطنون ينقلون إصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة وسط القطاع pic.twitter.com/tQnItgl73L — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 30, 2025

(وكالات)