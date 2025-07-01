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ثمانية شهداء بينهم طفل وامرأة بقصف إسرائيلي على منزل في دير البلح- (فيديوهات)

منذ 33 دقيقة

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غزة: استشهد ثمانية فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل مأهول مكوّن من طابقين في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بوجود عدد من الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، نتيجة القصف الذي دمّر المنزل بالكامل.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 56,531 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

(وكالات)

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