ثمانية قتلى جراء انهيار مسجد قيد الإنشاء في أبيدجان

أبيدجان: خلّف الانهيار الجزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان ثمانية قتلى وجريحين، حسبما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مجموعة الإطفاء العسكرية في ساحل العاج.

والجريحان ليسا في حال خطرة حسبما أوضح قائد العمليات والإنقاذ في المجموعة ألبان كونان. وقال في نهاية فترة ما بعد الظهر إن حصيلة الضحايا نهائية وإن عمليات التفتيش انتهت.

يقع المسجد في وسط أبيدجان في منطقة كوكودي. ولم تعلن وزارة البناء والإسكان والتخطيط إذا كان بناؤه قانونيا.

وذكر كونان أن ثلاثة مبان انهارت في الأشهر الثلاثة الماضية في المنطقة نفسها.

في تموز/يوليو 2023، قتل ستة أشخاص في انهيار مبنى كان قيد الإنشاء من دون ترخيص في العاصمة الاقتصادية لساحل العاج.

وفي شباط/فبراير وآذار/مارس من العام نفسه، قتل 13 شخصا في انهيار مبنيين، أحدهما كان قيد الإنشاء والآخر بني بشكل غير قانوني.

ثم اعتُمدت تدابير عدة لتعزيز مراقبة المباني.

وتشهد أبيدجان، البالغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين، نموا سكانيا سريعا وارتفاعا في عدد المنشآت التي تُبنى أحيانا دون إذن رسمي.

(أ ف ب)