ثمانية قتلى ومفقودان إثر فيضان نهر في المكسيك

غوادالاخارا: قضى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص واعتُبر اثنان في عداد المفقودين في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك الاثنين، إثر فيضان نهر من جرّاء هطول أمطار غزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال جهاز الدفاع المدني في خاليسكو في بيان “قضى ثمانية أشخاص حتى الآن وتتواصل أعمال البحث للعثور على اثنين آخرين”.

وعثر على جثث بعض الضحايا على بعد كيلومترات عدة من مكان اختفائهم.

وقال مدير الدفاع المدني في الولاية خوان إغناسيو أرويو فيراستيغوي لوكالة فرانس برس إنّ “أمطاراً غزيرة هطلت بين الساعة الخامسة صباحاً (11,00 ت غ) والسابعة صباحاً” الاثنين.

وأدّى هطول الأمطار إلى فيضان نهر إل كانغريخو الذي غمرت مياهه منازل في بلدة أوتلان حيث يعيش نحو 60 ألف نسمة.

وهطلت كمّيات ضخمة من الأمطار فوق سلسلة جبال سان خوان كاكوما، مما أدّى لفيضان النهر بصورة مفاجئة.

ولفت فيراستيغوي إلى أنّ قطع أشجار الغابات والحرائق التي اندلعت في هذه المنطقة الجبلية الحرجية في حزيران/يونيو الماضي ساهما على الأرجح في تراكم مياه الأمطار.

وأضاف أنّ نحو مئة من عناصر الإنقاذ يبحثون عن المفقودين.

(أ ف ب)