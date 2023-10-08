ثنائية إيساك لم تكن كافية مع تعادل نيوكاسل مع وست هام

لندن: تعادل وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد 2-2 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد عندما سجل محمد قدوس هدف التعادل في الدقيقة 89 ليحرم الفريق الزائر من ثلاث نقاط بعد هدفين سجلهما ألكسندر إيساك بسرعة.

تقدم وست هام مبكرا عندما انطلق إيمرسون خلف دفاع نيوكاسل ليتلقى كرة طويلة مع تقدم حارس نيوكاسل نيك بوب عن مرماه، مما سمح للظهير الأيسر بالعثور على توماس سوسيك الذي سدد الكرة في الشباك الخالية.

وبعد شوط أول سيء لنيوكاسل، قلب إيساك الأمور لصالح الفريق الزائر في الشوط الثاني عندما سجل هدفين في غضون خمس دقائق، حيث سجل أولا من ركلة ثابتة قبل أن يحول تمريرة عرضية متقنة من كيران تريبير في الشباك.

لكن البديل محمد قدوس، الذي شارك في الشوط الثاني، أعاد البهجة إلى استاد لندن من جديد عندما سجل هدف التعادل من تسديدة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

واحتفظ وست هام بالمركز السابع بينما يحتل نيوكاسل المركز الثامن متراجعا بفارق نقطة واحدة.

(رويترز)