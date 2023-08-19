ثنائية بلينغهام تقود ريال مدريد لانتفاضة ناجحة في ألميريا

ألميريا (إسبانيا): سجل جود بلينغهام لاعب ريال مدريد الجديد هدفين ليقود فريقه لتحقيق انتفاضة والفوز 3-1 على مضيفه ألميريا، وضمن فينيسيوس جونيور الانتصار بهدف رائع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الإنكليزي بلينغهام رصيده إلى ثلاثة أهداف من مباراتين وحقق ريال انتصاره الثاني على التوالي في بداية الموسم.

وبدا أن بلينغهام (20 عاما)، المنضم من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو بجانب 30 مليون في صورة حوافز، لا يمكن إيقافه مجددا إذ قاد معظم هجمات ريال.

وارتقى لاعب الوسط متعدد الاستخدامات للتطلعات الكبيرة وانسجم جيدا مع رودريyو وفينيسيوس جونيور في طريقة 4-4-2 وسد الفراغ الذي تركه رحيل الهداف كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية في 2022 عقب انتقاله للاتحاد السعودي.

تقدم ألميريا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق سيرجيو أريباس من ضربة رأس بعد هجمة مرتدة وتمريرة من الجانب الأيسر من لوكاس روبرتوني.

لكن العملاق المدريدي تعافى سريعا من هدف لاعبه السابق وفرض ضغطا على ألميريا وأدرك التعادل بواسطة بلينجهام من مدى قريب بعد تعاون مثمر مع فيدريكو بالبيردي في الدقيقة 18.

وتسلم بلينغهام ضربة رأس بالبيردي بكتفه، وارتدت الكرة إليه من مدافع ليسدد في الزاوية البعيدة بالمرمى.

وواصل ريال محاولاته الهجومية ونال رودريجو فرصة خطيرة لكنه سدد قرب المرمى في الدقيقة 27 قبل أن يوقف الحكم المباراة بسبب الطقس شديد الحرارة في ألميريا.

وحرم أندريه لونين حارس ريال، الذي أصبح خيارا أساسيا عقب إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إدريسو بابا وروبرتوني من هز شباكه.

وفي الدقيقة 60، أرسل توني كروس تمريرة طويلة وارتقى بلينجهام بين اثنين من المدافعين ليضع الكرة في شباك الحارس لويس ماكسيميانو.

وأكد فينيسيوس انتصار ريال في الدقيقة 73 بعدما توغل بمهارة من خارج منطقة الجزاء وسدد فوق ماكسيميانو.

وقال فينيسيوس لمحطة ريال مدريد التلفزيونية “كنت محظوظا بعض الشيء بتسجيل الهدف وأنا سعيد جدا بافتتاح رصيد أهدافي في الموسم”.

وأضاف “يجب أن نواصل على هذا النهج، أنا والبقية، أتمنى زيادة التواصل مع بلينجهام بنفس الطريقة التي انسجمت بها مع كريم (بنزيمة) وأسفرت عن كثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة”.

(رويترز)