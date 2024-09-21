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ثنائية “جاكسون” تقود تشيلسي للفوز على ويستهام في الدوري الإنكليزي

21 - سبتمبر - 2024

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لندن: فاز فريق تشيلسي على مضيفه ويستهام 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما نيكولاس جاكسون في الدقيقتين الرابعة و18.
وفي الشوط الثاني سجل كول بالمر الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 47.
ورفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد ويستهام عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.
وبات هذا الانتصار هو الثاني على التوالي لتشيلسي والثالث له هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها.
فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لويستهام في الدوري مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.
(د ب أ)

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