ثنائية جوليانو سيميوني تقود أتليتيكو مدريد للتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

مدريد 4: سجل جوليانو نجل دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد، هدفين في الشوط الأول ليساعد الفريق في فوز كبير 5-صفر على خيتافي اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وافتتح سيميوني التسجيل بعد ثماني دقائق من بداية المباراة بضربة رأس من مسافة قريبة من حدود منطقة الست ياردات إثر عرضية من خابي جالان ثم أضاف هدفه الثاني بتسديدة مباشرة بعدها بتسع دقائق.

وتصدى جيري ليتاتسيك حارس مرمى خيتافي ببراعة لتسديدة من سمويل لينو من مسافة قريبة قبل مرور نصف ساعة من اللعب، لكن البرازيلي نجح في تسجيل الهدف الثالث لأتليتيكو في الدقيقة 42 بعد توغل رائع بين مدافعي الفريق الضيف داخل منطقة الجزاء.

واعتقد جوليانو أنه أكمل ثلاثية، لكن هدفه في الدقيقة 49 أُلغي بداعي التسلل قبل أن يغادر الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير في الدقيقة 60.

وقال الجناح الأرجنتيني لقناة تيليديبورتي التلفزيونية: “سعيد للغاية الليلة، كانت مباراة مجنونة. أود أن أشكر الفريق لأننا بذلنا جهدا هائلا. سعيد بالأهداف، وأفكر في الأشياء التي يجب علي تحسينها يوما بعد يوم، لا يزال لدي العديد من التفاصيل التي أريد تحسينها لمواصلة التطور”.

وسجل البديل أنخيل كوريا الهدف الرابع لأتليتيكو بكرة منخفضة سددها من مسافة بعيدة في الدقيقة 78، قبل أن يصنع الهدف الخامس قبل أربع دقائق من النهاية وسجله ألكسندر سورلوث الذي شارك أيضا في الشوط الثاني.

وبعد أن حسم التأهل للدور قبل النهائي بالكأس للموسم الثاني على التوالي، سيحول أتليتيكو تركيزه إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني إذ يواجه ريال مدريد المتصدر في قمة مدريد يوم السبت.

وقال جوليانو سيميوني (22 عاما): “مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، لذلك نحتاج إلى الراحة والاستعداد بشكل جيد قبل مباراة يوم السبت”.

(رويترز)