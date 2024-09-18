ثنائية جيتنز تقود دورتموند للفوز بثلاثية على كلوب بروج

بروج (بلجيكا): سجل البديل جيمي جيتنز هدفين وأضاف سيرو جيراسي آخر من ركلة جزاء قرب النهاية ليفوز بروسيا دورتموند 3-صفر ويعاقب مضيفه كلوب بروج على إهداره العديد من الفرص في مواجهتهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب يان بريديلستاديون اليوم الاربعاء.

وقف الحظ إلى جانب الفريق الخاسر في نهائي البطولة القارية العام الماضي، وانتزع التقدم عندما تسلم الجناح الإنجليزي جيتنز (20 عاما) الكرة على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء وأطلق تسديدة من زاوية صعبة بدلت اتجاهها مرتين قبل أن تسكن الزاوية البعيدة للمرمى.

وضمن جيتنز النقاط الثلاث لفريقه بهدف ثان عندما ركض نحو دفاع بروج مرة أخرى قبل أن يجد المساحة ويطلق تسديدة منخفضة في الشباك بعد مجهود فردي رائع.

وستشعر جماهير بروج بالحزن، إذ سدد هوجو فيتلسن في العارضة عندما كانت النتيجة التعادل من دون أهداف وطالب الفريق بركلتي جزاء من دون جدوى ولم يكن فعالا أمام المرمى خاصة في الشوط الأول عندما أهدر العديد من الفرص الرائعة.

(رويترز)