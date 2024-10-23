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ثنائية ديفيد تقود ليل لفوز مفاجئ على أتليتيكو بدوري الأبطال

23 - أكتوبر - 2024

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مدريد: عوّض فريق ليل تأخره بهدف واحد ليحقق فوزا مفاجئا بنتيجة 3-1 على مضيفه أتليتيكو مدريد، بفضل هدفين من الكندي جوناثان ديفيد اليوم الأربعاء، في ثاني انتصار على التوالي يحققه الفريق الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذا يحقق ليل انتصاره الثاني على التوالي على فريق إسباني بعدما تغلب 1-صفر على ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الماضية.

لكن الفريق الفرنسي تأخر بهدف مبكر سجله خوليان ألفاريز، مستغلا تمريرة غير متقنة للخلف لعبها المدافع عثمان توري، ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة الثامنة.

وحملت الدقائق التالية مزيدا من الأنباء السيئة للفريق الزائر، إذ اضطر لاعب الوسط ريمي كابيا للخروج مصابا في الدقيقة 16، لينزل بدلا منه إيدون زيغروفا.

وأهدر أتليتيكو العديد من الفرص في الشوط الأول، ثلاث منها كانت من نصيب ألكسندر سورلوث قبل الاستراحة.

وجاءت أخطر فرص ليل في الشوط الأول في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أطلق زيغروفا تسديدة علت العارضة، لكنه مهد الطريق أمام العودة عندما أدرك التعادل في الدقيقة 61 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

وكاد أتليتيكو أن يستعيد تقدمه في النتيجة على الفور عندما لعب أنطوان غريزمان خاليا من الرقابة، تسديدة مباشرة علت العارضة.

لكن ديفيد وضع الفريق الفرنسي في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 74، بعدما سجل هدف الفوز أمام ريال مدريد.

وأضاف اللاعب الكندي الهدف الثالث من تسديدة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك في الدقيقة 89 ليرتفع رصيد ليل إلى ست نقاط، بينما حصد أتليتيكو مدريد ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات.
(رويترز)

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