ثنائية رايس المذهلة من ركلتين حرتين تقود أرسنال للفوز 3- صفر على ريال مدريد

لندن: سجل ديكلان رايس ثنائية مذهلة من ركلتين حرتين وأضاف ميكل مرينو هدفا رائعا ليحقق أرسنال فوزا ساحقا 3- صفر على ريال مدريد حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الإمارات اليوم الثلاثاء.

وسيطر أرسنال على مجريات الشوط الأول وبدأ ريال مدريد المباراة ببطء، وكاد إدواردو كامافينغا أن يسجل هدفا بالخطأ في مرمى ريال عندما منع أنطونيو روديغر من إبعاد الكرة قبل أن يسدد توماس بارتي مباشرة على مرمى تيبو كورتوا.

ودخل ريال مدريد، الذي يسعى لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق اللقب للمرة 16 في تاريخه، بعدها أجواء المباراة وهدد مرمى أرسنال عن طريق الهجمات المرتدة، على الرغم من أن فرصه القليلة جاءت من أخطاء أرسنال، وبدت صفوف حامل اللقب غير مترابطة طوال المباراة.

وكان كورتوا الحارس الأكثر نشاطا وأنقذ فرصتين مذهلتين في نهاية الشوط الأول ليحافظ على التعادل.

لكن لم يكن هناك ما يوقف هدف رايس الافتتاحي، بعدما أطلق تسديدة صاروخية بجانب الحائط البشري لتتجاوز كورتوا إلى الشباك في الدقيقة 58، ليسجل لاعب الوسط الإنكليزي أول هدف من ركلة حرة في مسيرته.

وقال رايس “كنت واثقا من التسجيل، لكنني سددت في الحائط البشري كثيرا جدا أو كانت الكرة تمر من فوق العارضة.

“في البداية كنت سألعب تمريرة عرضية ثم رأيت تمركز الحائط البشري وحارس مرمى وفكرت أن أسدد فقط”.

وكاد أرسنال أن يسجل الهدف الثاني بعدها بقليل، لكن كورتوا تألق من جديد وأبعد تسديدة غابرييل مارتينيلي، ثم تسديدة أخرى من مرينو، وبينهما أبعد ديفيد ألابا الكرة من على خط المرمى.

وكانت الركلة الحرة الثانية التي أحرزها رايس أفضل من الأولى، بعدما سدد الكرة مباشرة في الزاوية العلوية في الدقيقة 70، ليظهر لاعبو ريال مدريد، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، في حالة صدمة.

وسدد مرينو بهدوء في الزاوية السفلى للمرمى قبل 15 دقيقة على النهاية ليمنح أرسنال تقدما كبيرا قبل زيارة مدريد الأسبوع المقبل.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة في قبل النهائي أمام الفائز من مواجهة أستون فيلا وباريس سان جيرمان.

“مباراة مذهلة”

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال “لعبنا مباراة مذهلة وكانت دوافعنا كبيرة ولهذا السبب فزنا.

“لدينا مباراة الأسبوع المقبل في سانتياغو برنابيو وعلينا إثبات قدرتنا على تكرار ذلك الأسبوع المقبل”.

وسيحاول ريال مدريد العودة في النتيجة بدون كامافينغا، الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية في الدقائق الأخيرة بعدما ركل الكرة خارج الملعب للاحتجاج.

وحصل الفريق الزائر على بعض الفرص غير الخطيرة، أبرزها عن طريق كيليان مبابي الذي سدد الكرة بعيدا عن المرمى في نهاية هجمة مرتدة عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الشوط الأول.

ولم يكن ريال مدريد مقنعا في الهجوم، واستقبلت شباكه 11 هدفا في آخر أربع مباريات بكل المسابقات.

ولم يخسر أرسنال أي مواجهة في المسابقات الأوروبية عندما يسجل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب.

واعترف البديل لوكاس فاسكيز بأن ريال مدريد لم يكن قريبا حتى من أفضل حالاته، لكن رغم ذلك وبالنظر إلى سجل فريقه على المستوى الأوروبي، حذر أرسنال من أن الأمور لم تنته بعد.

وأبلغ شبكة موفيستار بلس “المباراة معقدة، ولكن إذا كان هناك فريق واحد في العالم يمكنه قلب الأمور فهو ريال مدريد، في ملعبنا ومع جماهيرنا”.

ويأمل ريال مدريد في تكرار ما حدث معه في دوري أبطال أوروبا بموسم 1975-1976 عندما خسر خارج ملعبه 4-1 أمام ديربي كاونتي في مباراة الذهاب لكنه تمكن من العودة على ملعبه وانتصر 5-1.

(رويترز)