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ثنائية رونالدو في مرمى الهلال تقود النصر للقب العربي الأول في تاريخه

منذ دقيقتين

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الرياض: قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي للتتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال 2 /1 في نهائي البطولة التي اختتمت منافساتها في السعودية.

ونجح النصر في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما عجز الهلال عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة، بعدما سبق له تحقيق ذلك عامي 1994 و1995.

وتقدم الهلال عن طريق ميشال ديلغادو في الدقيقة 50، قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 75.

وأكمل النصر اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد مدافعه عبد الإله العمري في الدقيقة 71، وانتهى الشوط الثاني والمباراة بالتعادل 1 /1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة الثامنة بالشوط الإضافي الأول، سجل رونالدو الهدف الثاني للنصر، ليمنح فريقه اللقب العربي الأول في تاريخه.

(د ب أ)

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