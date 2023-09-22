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ثنائية رونالدو وتاليسكا تقود النصر لفوز مثير على الأهلي في الدوري السعودي

منذ 25 دقيقة

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الرياض:  حقق النصر فوزا مثيرا على ضيفه الأهلي 3/4 اليوم الجمعة، في قمة منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، والتي شهدت كذلك فوز كبير للوحدة على ضيفه أبها 4 /صفر.

وتقدم النصر منذ الدقيقة الرابعة عن طريق كريستيانو رونالدو، قبل أن يضيف زميله تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 17، غير أن فرانك كيسي نجح في تقليص الفارق للأهلي في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر، وبعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، سجل رياض محرز الهدف الثاني للأهلي.

وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة 52، فيما سجل فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 87.

ورفع النصر، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، تقدم الوحدة في الدقيقة الثامنة عن طريق كريج جودوين، قبل أن يضيف عبد الله الحافظ الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 65 سجل فيصل فجر الهدف الثالث، فيما اختتم النيجيري أوديون إيجالو رباعية الوحدة في الدقيقة 88.

ورفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أبها عند ست نقاط في المركز الثالث عشر.

(د ب أ)

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