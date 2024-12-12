ثنائية ساكا تقود أرسنال للفوز على موناكو.. ويوفنتوس يوجّه ضربة قوية لمانشستر سيتي

لندن: تقدم أرسنال خطوة كبير نحو التأهل للدور الثاني بدوري أبطال أوروبا بعد أن سجل بوكايو ساكا ثنائية قاد بها الفريق للفوز 3-صفر على موناكو.

وقبل المباراة، كان أرسنال الذي يدربه ميكل أرتيتا خارج المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري، لكنه قفز إلى المركز الثالث بالفوز.

وافتتح ساكا التسجيل في الدقيقة 34 إثر عرضية من غابرييل جيسوس، وأتيحت الفرص أمام أرسنال لحسم المباراة في شوطها الأول لكنه لم يستغلها.

وكاد أرسنال أن يدفع الثمن في الشوط الثاني، لكن موناكو أهدى ساكا فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، ثم أضاف البديل كاي هافرتس ثالث أهداف أرسنال في الدقيقة 88 بتسديدة من مسافة قريبة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة بينما تجمد رصيد موناكو عند عشر نقاط في المركز 16.

وفي لقاء آخر، سجل دوسان فلاهوفيتش ووستون ماكيني ليقودا يوفنتوس للفوز 2-صفر على ضيفه مانشستر سيتي المتعثر في دوري أبطال أوروبا، موجها ضربة قوية للفريق الإنكليزي لحسم مقعد في المراكز الثمانية الأولى بالمسابقة الأوروبية الأبرز للأندية.

واصل فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 2023 ضمن أول ثلاثية للنادي، الأداء المخيب للآمال بعدما فاز مرة واحدة في آخر 10 مباريات في كل المسابقات.

وسجل فلاهوفيتش في الدقيقة 53 بضربة رأس من مدى قريب في الزاوية الضيقة بعد تمريرة عرضية من زميله كينان يلديز. وأكدت تقنية حكم الفيديو المساعد أن الكرة عبرت خط المرمى بعدما حاول إيدرسون حارس سيتي إبعادها.

وزاد سيتي من هجماته في محاولة بائسة لتعديل النتيجة ودفع بالعديد من المهاجمين، لكن يوفنتوس استغل الأمر وسجل الهدف الثاني على عكس سير اللعب عندما استقبل ماكيني تمريرة عرضية من تيموثي ويا وحولها إلى الشباك بتسديدة مباشرة رائعة في الدقيقة 75.

وأهدر فريق غوارديولا عدة فرص، كان من أفضلها تسديدة إرلينغ هالاند التي مرت بجوار المرمى في نهاية الشوط الأول. وأرسل كيفين دي بروين تمريرة رائعة إلى النرويجي العملاق الذي توغل خلف الدفاع قبل أن يسدد من فوق الحارس ميشيلي دي غريغوريو الذي تصدى للكرة في اللحظة الأخيرة.

وقبل الهدف الثاني ليوفنتوس، أطلق غندوغان تسديدة قوية من مسافة بعيدة أبعدها دي غريغوريو بأطراف أصابعه إلى خارج المرمى.

ومع تبقي مباراتين على نهاية مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، يحتل يوفنتوس المركز 14 في جدول الترتيب، بينما تراجع سيتي إلى المركز 22، على بعد ثلاثة مراكز فقط من توديع البطولة.