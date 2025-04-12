ثنائية كريستيانو رونالدو تقود النصر لتجاوز عقبة الرياض في الدوري السعودي

الرياض: سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية ليقود فريقه النصر لفوز بشق الأنفس على ضيفه الرياض بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

أنهى الرياض الشوط الأول متقدما بهدف سجله فايز سليماني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت على ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

وفي الشوط الثاني قلب النصر الطاولة على منافسه بهدفين لكريستيانو رونالدو سجلهما في الدقيقتين 56 و64.

وابتعد رونالدو بهذه الثنائية في صدارة هدافي دوري “روشن” السعودي برصيد 23 هدفا خلفه المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب برصيد 19 هدفا.

أما الرياض فقد أكمل الدقائق الأخيرة بنقص عددي بعد طرد لاعبه أحمد عسيري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع النصر رصيده إلى 57 نقطة بعد فوز ثالث على التوالي ليعزز تواجده في المركز الثالث، ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع الهلال صاحب المركز الثاني.

أما فريق الرياض واصل نزيف النقاط بعد خسارتين وتعادل في آخر ثلاث جولات، وتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع.

(د ب أ)