ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على أوغسبورغ

ميونيخ- ألمانيا: أحرز هاري كين هدفين ليقود بايرن ميونيخ للفوز 3-1 على ضيفه أوغسبورغ ليحقق حامل اللقب انتصاره الثاني في مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان كين، المنضم إلى بايرن من توتنهام هوتسبير الإنكليزي في صفقة قياسية للدوري الألماني بلغت 100 مليون يورو (108.00 مليون دولار)، هز الشباك في فوز بايرن 4-صفر على مضيفه فيردر بريمن في افتتاح الموسم الأسبوع الماضي.

وعزز قائد إنكلترا من تفوق بايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 40 ثم أضاف هدفه الثاني في الدقيقة 69 ليجعل النتيجة 3-صفر.

وضغط بايرن على منافسه منذ البداية لكن بدون خطورة على المرمى إلى أن سدد ليروي ساني كرة ارتدت من قدم حارس أوغسبورغ لتصطدم بالمدافع فيلكس أودوكاي إلى داخل مرماه بالخطأ في الدقيقة 32.

وتدخل حكم الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصاحب الأرض إثر لمسة يد، ونفذها كين بنجاح في منتصف المرمى.

ورد القائم تسديدة من ساني في الشوط الثاني مع ارتفاع وتيرة إيقاع بايرن.

وأنهى كين هجمة مرتدة سريعة في الشباك ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري.

وقلص أوغسبورغ الفارق بعد هفوة من دفاع بايرن حيث راوغ ديون بيليو الحارس زفين أولرايش وسدد داخل المرمى قبل أربع دقائق من النهاية.

ويملك بايرن ست نقاط مثل أونيون برلين وباير ليفركوزن وفولفسبورغ وفرايبورغ.

(رويترز)





