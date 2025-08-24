ثنائية مبابي تقود ريال مدريد للفوز على أوفييدو بالدوري الإسباني

مدريد: قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه ريال أوفييدو 3/ صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي بعدما تغلب على أوساسونا 1/ صفر في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتواجد ضمن ثلاثي المقدمة مع فياريال وبرشلونة.

على الجانب الآخر، تلقى أوفييدو الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر بهدفين دون ردّ أمام مضيفه فياريال في الجولة الأولى.

وسجّل النجم الفرنسي مبابي هدف التقدم في الدقيقة 37، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ووضع البرازيلي فينسيوس جونيور اسمه على لائحة الهدافين في المباراة، بعدما سجّل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

