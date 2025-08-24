رياضة | كرة قدم عالمية

ثنائية مبابي تقود ريال مدريد للفوز على أوفييدو بالدوري الإسباني

24 - أغسطس - 2025

حجم الخط
0

مدريد: قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه ريال أوفييدو 3/ صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي بعدما تغلب على أوساسونا 1/ صفر في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتواجد ضمن ثلاثي المقدمة مع فياريال وبرشلونة.

على الجانب الآخر، تلقى أوفييدو الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر بهدفين دون ردّ أمام مضيفه فياريال في الجولة الأولى.

وسجّل النجم الفرنسي مبابي هدف التقدم في الدقيقة 37، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ووضع البرازيلي فينسيوس جونيور اسمه على لائحة الهدافين في المباراة، بعدما سجّل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

 ألونسو: هناك بعض الجوانب التي يجب تحسينها في ريال مدريد
20 - أغسطس - 2025
برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني
16 - أغسطس - 2025
الدوري الإسباني ينطلق غدا بصراع مبكر بين طموح برشلونة ورغبة ريال مدريد في استعادة الهيبة
14 - أغسطس - 2025
ريال مدريد يقدم لاعبه الأرجنتيني الجديد اليوم
14 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية