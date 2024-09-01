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ثنائية مبابي تقود ريال مدريد للفوز على بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعتين

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مدريد: قاد النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد للفوز على ريال بيتيس 2 / صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مبابي هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 67 ثم 75 من ضربة جزاء.

وسجل مبابي أول هدفين له مع الريال في الدوري الإسباني، بعدما سبق له التسجيل في شباك أتالانتا الإيطالي في مباراة كأس السوبر الأوروبي الشهر الماضي، وهي التي انتهت بفوز الريال /2 صفر.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيتيس عند نقطتين في المركز السابع عشر.

(د ب أ)

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