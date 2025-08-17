ثنائية متأخرة تقود إسبانيول لإسقاط أتليتيكو في الدوري الإسباني

كورنيا دي يوبريجات (إسبانيا): استهل أتليتيكو مدريد مشواره في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالخسارة 1-2 أمام مضيفه إسبانيول اليوم الأحد، إذ قلب صاحب الأرض تأخره بهدف خوليان ألفاريز في الشوط الأول وأحرز هدفين متأخرين من البديلين ميغيل روبيو وبيري ميا.

وأظهر ألفاريز براعته في الدقيقة 37، بعدما سدد ركلة حرة رائعة في الزاوية العليا ليمنح أتليتيكو التقدّم، بعد أن قام لاعب إسبانيول لياندرو كابريرا بدفع كونور غالاغر.

وكان المهاجم الأرجنتيني قريبا من التسجيل مرة أخرى في الشوط الثاني، عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وتخطى اثنين من مدافعي إسبانيول، وأطلق تسديدة منخفضة ارتطمت في القائم الأيمن.

وأدرك صاحب الأرض التعادل في الدقيقة 73 عندما سقطت كرة طويلة من ركلة حرة داخل منطقة الجزاء خلف الدفاع، ليركض روبيو نحو الكرة ويضعها في مرمى الحارس يان أوبلاك.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة، سجّل ميا هدف الفوز الرائع، بعد أن قابل تمريرة عرضية بضربة رأس مرت من فوق أوبلاك وتوجهت نحو القائم البعيد، ليكمل إسبانيول عودته ويحقق الفوز.

(رويترز)