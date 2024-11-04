ثنائية متأخرة من ويلسون تمنح فولهام فوزا مثيرا 2-1 على برنتفورد

لندن: سجل البديل هاري ويلسون ثنائية متأخرة قاد بها فولهام لتحويل تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1 على برنتفورد اليوم الإثنين على ملعب كرافن كوتيدج، في قمة غرب لندن ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وقد جاء هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وافتتح برنتفورد التسجيل من أول تسديدة على مرمى الحارس بيرند لينو، إذ تسلم فيتالي يانلت الكرة خارج منطقة الجزاء، ثم سددها بقوة في الشباك في الدقيقة 24.

وتقدم برنتفورد رغم سيطرة فولهام على مجريات اللعب، وبعدها حول برنتفورد تركيزه على الفور إلى التأمين الدفاعي، بينما استمر الضغط الهجومي لفولهام وتوالت التمريرات العرضية إلى منطقة الجزاء، لكن فولهام ظل يواجه صعوبة في هز الشباك.

وأطلق كيني تيتي وأليكس إيوبي وكالفن باسي تسديدات من مسافات بعيدة خلال الشوط الثاني لكن الحارس مارك فليكين تصدى لها دون عناء.

ومع تزايد مشاعر الإحباط لدى جماهير فولهام، دفع ماركو سيلفا مدرب الفريق باللاعب ويلسون مكان ريس نيلسون في الدقيقة 82، في قرار لم يبد مؤثرا لدى الكثيرين، لكنه سرعان ما اتضح أنه كان قرارا صائبا بشكل كبير.

وبعد أن سجل برنتفورد 42 عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم تسفر عن هز الشباك، أرسل أداما تراوري العرضية رقم 43 للفريق متمسكا بالأمل، وقد استغلها ويلسون عندما قابلها بلمسة مهارية أسكن بها الكرة في شباك فليكين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مدركا التعادل لأصحاب الأرض.

وبعدها بخمس دقائق، تلقى ويلسون عرضية قابلها بضربة رأس أسكن بها الكرة في المرمى معلنا فوز فولهام بنتيجة 2-1.

ورفع فولهام رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد برنتفورد عند 13 نقطة في المركز 12.

(رويترز)