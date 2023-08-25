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ثنائية مصطفى محمد تقود نانت للتعادل مع موناكو في الدوري الفرنسي

منذ ساعة واحدة

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باريس:  تعادل فريق نانت مع ضيفه موناكو 3 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقمص اللاعب المصري مصطفى محمد دور البطولة لفريق نانت بعدما سجل هدفين في الدقيقتين الخامسة من ركلة جزاء، 48، وأضاف جان شارل كاستيليتو الهدف الثالث في الدقيقة 15.

 في المقابل سجل أهداف موناكو تاكومي مينامينو ووسام بن يدر في الدقيقتين 27 و59 ومايرون بوادو في الدقيقة 85.

ورفع موناكو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، فيما حصد نانت أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.

(د ب أ)

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