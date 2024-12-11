ثوار سوريون يحرقون ضريح حافظ الأسد في القرداحة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع قيام مجموعة من الثوار السوريين بإحراق ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، وذلك بعد أيام من هروب نجله بشار الأسد إلى موسكو، وسقوط نظامه.

ويُظهر الفيديو المتداول اشتعال النار في الضريح، الواقع في مسقط رأس عائلة الأسد، في خطوة رمزية تشير إلى نهاية حكم العائلة الدموي الذي استمر أكثر من خمسة عقود.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من سيطرة فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق.