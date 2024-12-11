ثوار سوريون يحرقون ضريح حافظ الأسد في القرداحة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع قيام مجموعة من الثوار السوريين بإحراق ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، وذلك بعد أيام من هروب نجله بشار الأسد إلى موسكو، وسقوط نظامه.
ويُظهر الفيديو المتداول اشتعال النار في الضريح، الواقع في مسقط رأس عائلة الأسد، في خطوة رمزية تشير إلى نهاية حكم العائلة الدموي الذي استمر أكثر من خمسة عقود.
وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من سيطرة فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق.
الضريح كان خالي تماماً عندما وصل المسلحون لأن نهبوا كل محتوياته من أثاث و ثريات و سرقوا حتى الأبواب والنوافذ نكاية بابنه بشار الذي تركهم لمصيرهم المجهول وهرب.
غوغاء. فعل لا يمت للإسلام بصلة
ما فعله هؤلاء لا شيء امام جرائم ال الاسد وزبانيته
تصرف جهلاء اذ كيف لجثة مضت عليها السنون منذ أن دفنت تستخرج وتحرق كصنيعة الهندوس بجثث موتاهم وهؤلاء القوم يدعون انهم اسلاميون … لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
يا محترم الجثة مدفونة داخل الضريح الحريق للضريح وليس للقبر (البناء فوق القبر) مساحته تتجاوز 400م2 القبر يتوسط الضريح وهذا تعبير عن الغضب من الظلم القديم من الاب وابنه
ليس هناك اي احترام لحرمة الميت هذا عمل بربري
اغلب التعليقات تتكلم عن الدين الاسلامي وعلاقته بهذا الفعل، استغرب ربط هذين الموضوعين ، ببساطة شعب مقهور انتقم من جلاده