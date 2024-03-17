ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة منذ ديسمبر

كوبنهاغن: قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانا ثار السبت للمرة الرابعة منذ ديسمبر/ كانون الأول، مطلقا دخانا وحمما برتقالية اللون.

وأظهر مقطع، صورته طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل وعرضته قناة آر.يو.في العامة، صخور منصهرة تتدفق من فوهة طويلة على الأرض، بينما تنتشر الحمم على نحو سريع على الجانبين.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن الثوران بدأ في الساعة 2023 بتوقيت غرينتش، وأن الفوهة بارتفاع 2.9 كيلومتر تقريبا. وأضاف أن حجم الثوران يماثل تقريبا آخر ثوران للبركان في فبراير/شباط.

وتحذر السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.

وكان البركان قد ثار آخر مرة في أوائل فبراير/ شباط مما أدى إلى انقطاع التدفئة عن أكثر من 20 ألف شخص بعد أن تضررت الطرق وخطوط الأنابيب بشدة من تدفقات الحمم البركانية في حين أدى ثورانه في يناير/ كانون الثاني إلى تدمير عدة منازل في بلدة لصيد الأسماك.

ويوجد في أيسلندا أكثر من 30 بركانا نشطا، مما يجعل الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا مقصدا رئيسيا لسياحة البراكين، وهو قطاع متخصص يجذب الآلاف من الباحثين عن الإثارة. ويخشى العلماء أن يستمر الثوران المتكرر لعقود من الزمن، وبدأت السلطات الأيسلندية في بناء حواجز لتحويل تدفقات الحمم البركانية المحترقة بعيدا عن المنازل والبنية التحتية الحيوية.

(رويترز)