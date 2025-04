ثوران بركان في الفلبين يطلق عمودا من الرماد بارتفاع أربعة كيلومترات- (فيديو)

مانيلا: أدى ثوران بركان في وسط الفلبين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إلى إطلاق عمود من الرماد في السماء بارتفاع أربعة كيلومترات، وسط دعوات لإقفال المدارس المحلية.

ويعد بركان كانلاون واحدا من 24 بركانا نشطا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وسبق أن ثار في كانون الأول/ ديسمبر وتسبب بإخلاء قرى حوله.

وكانت المنطقة المحيطة بالبركان في جزيرة نيغروس لا تزال تحت أوامر الإخلاء عندما بدأ البركان بقذف الرماد الثلاثاء.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في بيان أن ثوران بركان كانلاون “بدأ عند الساعة 5,51 صباح اليوم”، حيث أطلق “عمودا ضخما منحنيا من الدخان بارتفاع نحو أربعة كيلومترات”.

وأفاد المعهد في وقت لاحق أن ثوران البركان توقف عند الساعة 6,47 صباحا (22,47 ت غ الاثنين).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد ببطء نحو السماء.

Huge eruption of the Kanlaon volcano in Negros Island Region, Philippines 🇵🇭 (08.04.2025) pic.twitter.com/LfUvuY9df9

— Disaster News (@Top_Disaster) April 8, 2025