ثوران بركان كيلاويا في هاواي للمرة الثالثة هذا العام- (شاهد)

واشنطن: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان كيلاويا في جزيرة بيغ آيلاند بهاواي بدأ في الثوران بعد ظهر الأحد وإن التدفقات تقتصر حاليا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.

وأظهرت لقطات كاميرات عبر الإنترنت شقوقا في قاعدة فوهة البركان التي تولد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.

وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على موقع إكس، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، أن الثوران “لا يشكل تهديدا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية” على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها.

وسبقت الثوران فترة من الزلازل القوية. ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التنبيه من البركان إلى “تحذير” وقامت بتغيير رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر وهو أعلى درجة.

ويقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. وفي عام 2019 أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا إلى تدمير مئات المنازل والشركات.

وثار البركان في يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من هذا العام.

(رويترز)

