“ثوري فتح” يبحث تقوية التنظيم على الأرض وتجديد الهيكل الإداري للسلطة والتطورات السياسية 

غزة- “القدس العربي”:

يركز اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح “برلمان الحركة”، المقرر عقده يوم الخميس، على التطورات الميدانية المتلاحقة بسبب أفعال الحكومة الإسرائيلية، وعلى الملف السياسي والتحولات المتوقعة في المنطقة، في ظل التحرك الأمريكي لزيادة رقعة التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أخرى، والخطة السياسية التي سيعرضها الرئيس محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم.

ويؤكد مسؤولون في حركة فتح، أن التطورات الأخيرة الخاصة بالملف السياسي والمحيط الإقليمي، دفعت بقيادة الحركة لعقد هذا الاجتماع، الذي سيناقش أيضا العديد من الملفات الداخلية، ومن أبرزها عقد المؤتمر القادم للحركة، الذي سيتخلله انتخاب قيادة جديدة، علاوة على بحث المجلس الخطط الكفيلة بتقوية أطر التنظيم على الأرض.

كما سيركز قسم من نقاشات المجلس الثوري على مسألة تعيين محافظين جدد، وكذلك التعديل الحكومي وتغيير السفراء، حيث سيضع المجلس توصياته للقيادة بهذا الشأن، على أن تتخذ القيادة القرار الأخير.

وفي هذا السياق، قال إياد نصر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـ”القدس العربي”، إن حجم التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الهجمة الإسرائيلية، وكذلك التطورات التي تحيط بالضفة الفلسطينية، وترتيب الوضع الداخلي، سيكون على طاولة البحث.

وأشار إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية على وضع العراقيل أمام تقدم السلطة الفلسطينية، بهدف إضعافها.

وأكد نصر أيضا أن المجلس سيناقش ترتيب الأوضاع الداخلية، لافتا إلى أن التغييرات التي تنوي القيادة إجراءها والخاصة بتعيين محافظين جدد وسفراء، تهدف إلى “تجديد الدماء، وإعطاء الفرصة للأجيال الشابة، من أجل خدمة القضية الفلسطينية”، مؤكدا أن موضوع الوحدة الوطنية سيكون على طاولة البحث، خاصة بعد التطورات الأخيرة، وشدد على أن حركة فتح تسعى دوما للشراكة مع الجميع.

ولا يخفي قادة فتح تخوفهم من التحرك الأمريكي، الهادف في هذه المرحلة لتوسيع رقعة التطبيع على حساب الملف الفلسطيني الذي أُهمل كليا، حيث لم تقم الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، بالوفاء بأي من الوعود التي قطعتها قبل وبعد تنصيبها، والتي تشمل تطبيق حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وكذلك فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير في واشنطن.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الرئيس الفلسطيني في كلمته التفصيلية التي سيلقيها خلال اجتماع المجلس الثوري، سيعرض الخطة السياسية كاملة، والتي سيطرحها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم، والتي ترتكز على طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما سيجري عرض آخر الاتصالات التي قامت بها لجنة قيادية عليا من منظمة التحرير مع العديد من الدول والمنظمات الدولية ومراكز صنع القرار في دول العالم، لإنجاح هذا التوجه.

وما يتوفر من معلومات، يشير إلى أنه لم تجر حتى اللحظة، أي ترتيبات أمريكية لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس، ونظيره الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، رغم استمرار التحركات الأمريكية لخفض التوتر في المناطق الفلسطينية، وهي اتصالات تشترك فيها دول عربية أخرى.

وفي هذا السياق، كان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، قال إن المجلس الثوري للحركة سيعقد جلسته بمقر الرئاسة برام الله.

وأشار إلى أن الرئيس سيلقي كلمة مهمة في افتتاح جلسة المجلس الثوري، والتي قال إنها “تأتي في مرحلة حرجة جدا، في ظل ما يتعرض له شعبنا من جرائم متواصلة، وتنكر السلطة القائمة بالاحتلال لكل الاتفاقيات والقرارات الدولية”.