جائزة دولية لأغنية «حكي ما نقال» لرند اللبنانية

بيروت – «القدس العربي»: نجحت أغنية «حكي ما نقال» لفرقة «رند» اللبنانية في تحقيق المرتبة الأولى في جوائز «انتركونتينتال ميوزك أوردز». وهو إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة نجاحات للبنانيين تألّقوا عربياً وعالمياً.

حفل توزيع الجوائز أُقيم في دورته الـ 12 في مدينة لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحدث التكريمي البارز الذي يرصد أفضل الأعمال الموسيقية من حول العالم، حيث سجّلت «رند» بهذا الإنجاز أوّل فوزٍ للبنان بهذه الجائزة العالمية.

تبارى في هذا الحدث السنوي الذي يكرّم ويحتفل بالإنجازات البارزة في صناعة الموسيقى العالمية، فنانون من 55 دولة من حول العالم، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وأستراليا وماليزيا ومصر وإيران والصين والهند والأرجنتين. واستطاعت فرقة «رند» اللبنانية المؤلفة من الأشقاء: يوسف ولِيلي وجمال أبو حمد أن تنتزع المرتبة الأولى عن فئة الأغنية الشرقية لمنطقة الشرق الأوسط في جوائز «أنتر كونتينتال ميوزك آووردز» وذلك عن أغنية «حكي ما نقال» وهي من كلمات جمال أبو حمد، ومن ألحان يوسف أبو حمد والتوزيع الموسيقي لمارك أبو نعّوم، والميكساج والماسترينغ لرالف سليمان.

يُذكر أن «حكي ما نقال» نالت استحسان لجنة التحكيم التي تألّقت هذا العام من نقّاد موسيقى عالميين، ومن أشهر الخبراء في قطاعات الموسيقى والترفيه والأفلام في هوليوود. وضمّت اللجنة منتجين وموسيقيين وكتّاب صنعوا أشهر الأعمال الغنائية لكبار نجوم ونجمات العالم. وتعليقاً على هذا الفوز عبّرت فرقة «رند» عن فرحتها واعتزازها بنجاح عالمي لأغنية لبنانية، واعتبرته شرفاً كبيراً. وخلُصت للقول: يؤكد فوزنا بأن الموسيقى والفنون تبقى أفضلَ سفيرة للبنان في جميع أنحاء العالم».