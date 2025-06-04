جائزة سمير قصير لحرية الصحافة تنحاز للسوريين في دورتها العشرين

بيروت: فازت الصحافية المصرية مارينا ميلاد، الثلاثاء، بجائزة سمير قصير لحرية الصحافة لعام 2025 في فئة التحقيق الاستقصائي، وذلك عن تحقيق تناول معاناة الناجيات من السجون السورية.

التحقيق المعنون (صرت عايبة.. سوريات تخرجن من السجن بـ”وصم”) نشر بموقع “مصراوي”، في فبراير شباط 2025، بعد نحو شهرين من سقوط نظام المخلوع بشار الأسد على يد المعارضة المسلحة.

وقالت الفائزة بعد تسلمها الجائزة في حفل أقيم بساحة قصر سرسق: “شكراً للنساء السوريات اللاتي سردن قصصهن بشجاعة داخل موضوعي الصحافي حتى يعرف الناس تجربتهم”.

وذهبت جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في فئة التقرير الإخباري السمعي البصري إلى السوري خليل العشاوي عن تقرير بعنوان (سوريا: أطفال في حرب مستمرة).

أما في فئة مقال الرأي فذهبت إلى الفلسطينية بدار سالم عن مقال بعنوان (عن تطبيع الصمود في غزة).

الجائزة تقدمها سنوياً بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير، منذ عام 2006، وهو العام التالي لاغتيال الصحافي والسياسي الشهير في انفجار بمنطقة الأشرفية في بيروت.

وتبلغ القيمة المالية للجائزة 10 آلاف يورو عن كل فئة.

وقال أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير: “اليوم، منحنا الجائزة للفائزين، لكننا منحناهم أيضاً ما هو أثقل، مسؤولية الصوت والكلمة، في زمن يشتد فيه الضجيج ويقلّ فيه السمع”.

(رويترز)