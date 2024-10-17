جائزة كتارا للرواية العربية تعلن أسماء 14 فائزا في دورتها العاشرة

الدوحة: أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في قطر اليوم الخميس، أسماء 14 فائزا في الفئات الست لجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها العاشرة، والتي يبلغ إجمالي قيمتها المالية 375 ألف دولار.

وذهبت الجائزة في فرع الروايات المنشورة إلى كل من محمد طرزي من لبنان عن رواية (ميكروفون كاتم صوت)، وعلاء حليحل من فلسطين عن رواية (سبع رسائل إلى أم كلثوم)، ويوسف حسين من مصر عن رواية (بيادق ونيشان).

وفي فئة الروايات غير المنشورة، فاز كل من ياسين كني من المغرب عن رواية (ع ب ث)، وقويدر ميموني من الجزائر عن رواية (إل كامينو دي لا مويرتي)، وليزا خضر من سوريا عن رواية (حائط الفضيحة).

وحصلت على الجائزة في فئة الروايات القطرية المنشورة الكاتبة كلثم جبر الكواري عن رواية (فريج بن درهم)، فيما حصل العراقي ضياء جبيلي على الجائزة في فئة الروايات التاريخية غير المنشورة عن رواية (ثورة الزنج).

وفي فئة الدراسات والبحوث النقدية، فاز كل من هاشم ميرغني من السودان، وبوشعيب الساوري من المغرب، وبلقاسم عيساني من الجزائر.

أما فئة رواية الفتيان غير المنشورة فتوج بها كل من أبو بكر حمادي من الجزائر عن رواية (أنا أدعى ليبرا)، وعلاء الجابر من العراق عن رواية (أرض البرتقال والزيتون)، وشيماء علي جمال الدين من مصر عن رواية (بيت ريما).

وقال خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام (كتارا) إن الجائزة التي انطلقت في عام 2014 “استطاعت خلال عقد من الزمان الوصول بالرواية العربية إلى فضاءات جديدة، وذلك من خلال معالجة الكثير من الإشكالات التي كانت تحد من انتشار الرواية العربية، ومن بينها صعوبات النشر والترجمة إلى لغات أخرى غير العربية… كما أسهمت في ظهور مواهب أدبية واعدة استفادت من فرص نشر وتسويق الروايات الفائزة وترجمتها للغتين الإنكليزية والفرنسية”.

وبلغ إجمالي عدد المشاركات في الدورة العاشرة لجائزة كتارا للرواية العربية بمختلف فروعها 1697 مشاركة، من بينها نحو 886 في فئة الروايات غير المنشورة، و437 في فئة الروايات المنشورة، و177 في فئة رواية الفتيان غير المنشورة، و91 في فئة الدراسات النقدية، إضافة إلى سبع مشاركات في فئة الرواية القطرية المنشورة

(رويترز)