جائزة نوبل تقترب من المليون دولار في 2023

ستوكهولم: قالت مؤسسة نوبل المسؤولة عن إدارة الجائزة المرموقة اليوم الجمعة إن الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام سيحصلون على مليون كرونة سويدية إضافية، ليصل إجمالي قيمة المكافأة المالية إلى 11 مليون كرونة (986 ألف دولار).

وتعرضت قيمة الجائزة لتعديلات بالرفع والتخفيض في السنوات الماضية، وقال مقدمو الجوائز إنهم سيزيدون المبلغ هذا العام ليعكس قوة الوضع المالي للمؤسسة.

وكانوا قد خفضوا قيمة الجائزة في عام 2012 من 10 ملايين كرونة إلى ثمانية ملايين مع سعي المؤسسة لدعم وضعها المالي. وزاد مبلغ الجائزة إلى تسعة ملايين في عام 2017 ثم إلى 10 ملايين في عام 2020، وهي قيمة الجائزة قبل عام 2012.

ولكن الكرونة السويدية فقدت على مدى العقد الماضي نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل اليورو، مما يعني أن أحدث زيادة في قيمة الجائزة لن تمنح الفائزين خارج السويد شعورا بأنهم أكثر ثراء.

وفي عام 2013 وصلت قيمة جوائز الإنجازات في العلوم والأدب والسلام، التي مُنحت لأول مرة في عام 1901، إلى نحو 1.2 مليون دولار على الرغم من خفض المبلغ بالعملة السويدية إلى ثمانية ملايين كرونة.

وستكون جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب أولى جوائز هذا العام، وسيتم الإعلان عنها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول تليها جوائر الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام في الأيام التالية.

(رويترز)