جائزتا الدراسات العراقية ومنذر الأعظمي تكرمان رسائل ماجستير بارزة لعام 2024

لندن «القدس العربي»: أعلنت هيئة تحكيم جائزة الدراسات العراقية المعاصرة لأفضل رسالة ماجستير عن العراق وجائزة منذر نعمان الأعظمي للرياضيات والعلوم لعام 2024، عن الفائزين بالجائزتين، بعد أن كانت الهيئة قد أعلنت سابقا القائمة القصيرة التي ضمت ست رسائل ماجستير تميزت بالمستوى العالي ومساهمتها العلمية الجادة في مجال تخصصها.

حازت سجى عصام – جامعة البصرة على جائزة منذر نعمان الأعظمي للرياضيات والعلوم عن رسالتها المعنونة

Parametrical analysis of the Jeffry Hemel flow -Heat Transfer of nanofluids by perturbation iteration scheme and comparison with numerical results

وقد رأت هيئة التحكيم أن الرسالة تُمثل مستوى عاليا من الرياضيات الجادة، يتجاوز متطلبات درجة الماجستير، بالإضافة إلى طرحها إمكانيات التطبيقات العملية.

وتم منح آشتي كمال جهان بخش غفور ـ جامعة ديالى جائزة الدراسات العراقية المعاصرة في مجال الإنسانيات عن رسالتها المعنّونة «صورة المرأة في الرواية العربية والكردية بين سعد سعيد وشيرزاد حسن ـ دراسة تحليلية».

رأت هيئة التحكيم أن الرسالة طرحت منظورا متميزا للمقارنة بين الكاتبين مع الجرأة في تحليل الواقع، واختيار روائيين من خارج نطاق الأسماء الروائية المتعارف عليها عادة، في مجالي البحوث والدراسات الأكاديمية. وتتضمن مراجع وبعض المواد الأولية للمناقشة. كما تُشكل ترجمتها لنصوص شيرزاد حسن من اللغة الكردية إلى العربية إضافة نوعية وجهدا متميزا.

عن الجائزة

تسند الجائزة في المجالين التاليين: جائزة الدراسات العراقية المعاصرة لأفضل رسالة ماجستير في التخصصات الإنسانية عن العراق وقيمة الجائزة (3000 دولار أمريكي)، وجائزة منذر نعمان الأعظمي لأفضل رسالة ماجستير في التخصصات العلمية والرياضيات، وقيمة الجائزة (3000 دولار أمريكي). وتأتي جائزة منذر نعمان الأعظمي، امتدادا لمسيرة عمله الأكاديمي وإنجازاته التربوية والعلمية على مدى عقود، خاصة في مجال تنمية الذكاء، والبحوث الذهنية ـ الاجتماعية في كلية كنغز في جامعة لندن، والتطوير المهني للمدرسين، والمناهج، وأساليب التدريس التي تضمن تطوير القدرات الذهنية للتعلم في مجال الرياضيات. وله في هذا المجال كتب وأوراق علمية عالمية ومقالات في الدوريات الأكاديمية والمهنية البريطانية.

تُمنح الجائزة مرة كل عامين، والتقدم لكل منهما مفتوح لجميع طلبة الماجستير من جميع الجامعات المعترف بها في البلدان العربية وباللغتين العربية والإنكليزية.

هيئة التحكيم

ضمت هيئة التحكيم للجائزة لعام 2024 كل من:

وين- جين أويان: أستاذة الأدب العربي والأدب المقارن في كلية الدراسات الشرقية في جامعة لندن.

سوسن إسماعيل العسّاف: أستاذة العلوم السياسية المساعدة، نائبة العميد في كلية القانون والعلوم السياسية / الجامعة الأفروآسيوية المفتوحة/ إسطنبول.

حسام محمد: ناقد وشاعر. مدير تحرير صحيفة «القدس العربي» في لندن.

عفاف الجابري: أستاذة مشاركة في دراسات التنمية العالمية، المديرة المشاركة لمركز العدالة الاجتماعية والتغيير في جامعة شرق لندن.

محمد نعمان محمد: طبيب استشاري في الطب الباطني والغدد الصماء والطب النووي.

أيمن البوغانمي: أستاذ مساعد في جامعة جندوبة في قسم الحضارة.

مارغريت براون: رئيسة سابقة لكلية التعليم في كلية كينغز في جامعة لندن، ورئيسة جمعية البحوث التربوية البريطانية. رئيسة مجلس الرياضيات المشترك في المملكة المتحدة، وأمناء مشروع الرياضيات المدرسية، ورئيسة جمعية الرياضيات.

هيثم لموشي: أستاذ الرياضيات في قسم علوم الرياضيات – جامعة تونس المنار.

للاطلاع على تفاصيل شروط الجائزة، وكيفية التقديم، لعام 2026 يرجى زيارة موقع الجائزة وهو :

iraqaward-m.org

وللتواصل: [email protected]