جاريد كوشنر يقول إنه لن ينضم إلى ولاية ترامب الثانية

واشنطن- “القدس العربي”: قال جاريد كوشنر، صهر ومساعد الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه لن ينضم إلى ولاية ترامب الثانية.

وأجاب كوشنر رداً على سؤال عما إذا كان سيوافق على طلب لترامب- إذا فاز في الانتخابات القادمة- بالعودة إلى واشنطن ” حسناً، سأقول شكرا، لكنني بخير”.

وأضاف في قمة مجلة “أكسيوس” في ميامي ” أعتقد أن الفريق الموجود حول ترامب ربما يكون هو أفضل ما لديه.”

وخلال إدارة ترامب، خصص كوشنر كل جهوده لدعم اتفاقيات أبراهام للتطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.