سياسة | دولي | الولايات المتحدة

جاريد كوشنر يقول إنه لن ينضم إلى ولاية ترامب الثانية

14 - فبراير - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قال جاريد كوشنر، صهر ومساعد الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه لن ينضم إلى ولاية  ترامب الثانية.

وأجاب كوشنر رداً على سؤال عما إذا كان سيوافق على طلب لترامب- إذا فاز في الانتخابات القادمة- بالعودة إلى واشنطن ” حسناً، سأقول شكرا، لكنني بخير”.

وأضاف في قمة مجلة “أكسيوس” في ميامي ” أعتقد أن الفريق الموجود حول ترامب ربما يكون هو أفضل ما لديه.”

وخلال إدارة ترامب، خصص كوشنر كل جهوده لدعم اتفاقيات أبراهام للتطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

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  1. يقول نجمة:
    فبراير 14, 2024 الساعة 10:06 ص

    لماذا ينظم الى فريق ترامب فقد حققنا يريده في الحقبة الاولى سدد كل فاتورات والده المديون و حقق ثروة ما كان يحلم بها و ساعد بل شدد على المشروع الصهيوني باتفاقات ابراهام المشؤومة و اذل الحكام العرب بانبطاحهم امامه هزلت

    رد

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