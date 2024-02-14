جاريد كوشنر يقول إنه لن ينضم إلى ولاية ترامب الثانية

واشنطن- “القدس العربي”: قال جاريد كوشنر، صهر ومساعد الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه لن ينضم إلى ولاية ترامب الثانية.
وأجاب كوشنر رداً على سؤال عما إذا كان سيوافق على طلب لترامب- إذا فاز في الانتخابات القادمة- بالعودة إلى واشنطن ” حسناً، سأقول شكرا، لكنني بخير”.
وأضاف في قمة مجلة “أكسيوس” في ميامي ” أعتقد أن الفريق الموجود حول ترامب ربما يكون هو أفضل ما لديه.”
وخلال إدارة ترامب، خصص كوشنر كل جهوده لدعم اتفاقيات أبراهام للتطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
لماذا ينظم الى فريق ترامب فقد حققنا يريده في الحقبة الاولى سدد كل فاتورات والده المديون و حقق ثروة ما كان يحلم بها و ساعد بل شدد على المشروع الصهيوني باتفاقات ابراهام المشؤومة و اذل الحكام العرب بانبطاحهم امامه هزلت