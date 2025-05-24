جار مطلق النار في هجوم المتحف اليهودي يفاجئ الصحافة الأمريكية بتعليق عن غزة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: في موقف غير متوقع، فاجأ جون فراي، جار المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت في واشنطن العاصمة، الصحافة الأمريكية بتصريحات حول الأوضاع في غزة، أثناء حديثه عن الياس رودريغيز، المشتبه به بإطلاق النار، الذي يسكن في الجهة المقابلة من منزله.

قال فراي: “لدينا شخصان قُتلا في واشنطن العاصمة، و50 ألفاً قُتلوا في غزة”، متسائلًا: “كم عدد الأطفال الذين ماتوا من الجوع الليلة الماضية؟”

وفي انتقاد واضح للسياسة الأمريكية تجاه الحرب في غزة، أشار فراي إلى التاريخ قائلاً: “في عام 1956، غزت إسرائيل سيناء وغزة. كان رئيس الولايات المتحدة حينها دوايت أيزنهاور، وقال للفرنسيين والبريطانيين: اخرجوا من قناة السويس، وقال للإسرائيليين: انسحبوا من سيناء وغزة”.

ثم تساءل مستنكرًا: “أين كنا سنكون لو كان لدينا رئيس يستطيع أن يقول ذلك قبل عامين؟”.

وخلال حديثه أمام الصحافيين، رفع فراي، البالغ من العمر 71 عامًا، لافتة كتب عليها: “وقف إطلاق النار في غزة”.

ABD medyası, 2 israilliyi öldüren Elias Rodriguez’in komşusuna, Rodriguez hakkında ne düşündüğünü sordu: “Elçiliğe saldırıda iki kişi öldü ama Gazze’de 50 bin kişi öldü, çocuklar açlıktan can verdi. Gazze’ye yönelik savaşın durmasını ve artık kimsenin ölmemesini istiyorum.” pic.twitter.com/vVd3Dh2Plb — Odak TV (@OdakTV1) May 23, 2025

أما عن رودريغيز وشريكته، فقال فراي: “كانا جارين مباشرين. كانا هادئين جدًا وودودين جدًا. لن تتوقع أبدًا حدوث شيء من هذا القبيل. يا إلهي، كان لديهم صورة هالو كيتي على بابهم الأمامي”.

وعبّر عن صدمته قائلاً: “أعتقد أنك تتعامل مع شخص حساس. لن تتوقع أن يكون هذا الشخص عنيفًا. عليك أن تسأل نفسك، ما الذي قد يدفع إنسانًا محترمًا لفعل شيء جنوني كهذا؟” وأضاف: “لقد صُدمت. سمعت أن مطلق النار من شيكاغو، ولكن أن يكون جاري المباشر؟!”.

وأشار فراي إلى أنه لم يتحدث مع رودريغيز في السياسة من قبل، وقال: “لم نتحدث قط في السياسة، والآن أندم لأنني لم أُجرِ أي محادثة معه، لأنه، كما يمكنك أن ترى، لقد عشت فترة طويلة”، في إشارة إلى عمره.

وختم بالقول: “لا تنتهي الحروب بالبنادق والقنابل. تنتهي الحروب بالذهاب إلى الناس، وشرح الأمور بصبر، وكما تعلم، فإن التصويت أقوى بكثير من الرصاصة أو القنبلة”.

(وكالات)