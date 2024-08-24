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جاستن بيبر يعلن ولادة ابنه جاك بلوز- (تدوينة)

منذ 35 دقيقة

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لوس انجليس: أعلن نجم البوب الكندي جاستن بيبر الجمعة، ولادة جاك بلوز، نجله من عارضة الأزياء الأمريكية هيلي بيبر، في منشور عبر منصة “إنستغرام” سرعان ما حصد ملايين الإعجابات.

ونشر المغني البالغ 30 سنة صورة لقدم طفل حديث الولادة وأرفقها بتعليق “أهلا بك في بيتك، جاك بلوز بيبر”.

 

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وكان النجمان أعلنا في أيار/ مايو أنهما ينتظران مولودا، ونشرا عبر “إنستغرام” حينها سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر هيلي بيبر، وهي عارضة أزياء ورائدة أعمال تبلغ 27 عاماً، مرتديةً فستاناً من الدانتيل الأبيض، وتضع يدها على بطنها الذي كبر بفعل الحمل.

جاك بلوز هو الطفل الأول للزوجين، بحسب موقع “تي ام زي” المتخصص بأخبار المشاهير.

وبعدما سطع نجمه عام 2009، طرح جاستن بيبر سلسلة من الأغاني الناجحة بينها “بايبي” و”سامبادي تو لاف”. وبات أحد المغنيين الأكثر استقطاباً للمستمعين على الإطلاق.

أما هيلي بيبر، ابنة الممثل ستيفن بالدوين، فعملت عارضة أزياء لدى ماركات بارزة من بينها “رالف لوران” و”تومي هيلفيغر”، وأسست ماركتها الخاصة رود (Rhode) لمستحضرات التجميل.

(أ ف ب)

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