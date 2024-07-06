جاستن بيبر يقدّم عرضاً في بومباي ضمن احتفالات زفاف نجل أغنى رجل في آسيا- (فيديو)

بومباي: قدّم نجم البوب الكندي جاستن بيبر عرضاً في بومباي أمام جمع من المشاهير الهنود، خلال احتفالات فارهة تسبق حفلة زفاف نجل أغنى رجل في آسيا.

وتقام منذ أشهر احتفالات باذخة مع اقتراب موعد زفاف نجل رجل الأعمال الملياردير موكيش أمباني، رئيس مجموعة “ريلاينس إنداستريز”، وخطيبته راديكا ميرشانت، في مراسم هندوسية تستمر ثلاثة أيام منتصف تموز/ يوليو الجاري.

ودُعي النجم الكندي، الذي طارت شهرته منذ سن المراهقة، إلى الاحتفالات إلى جانب عدد كبير من النجوم العالميين.

وإثر وصوله بالطائرة من لوس أنجليس، التُقطت صور لجاستن بيبر في مطار بومباي صباح الجمعة، ظهر فيها مرتدياً قميصاً وردياً فضفاضاً وقبعة.

Justin Bieber in INDIA, 💐 🤗 pic.twitter.com/fNxjwsyaFx — Ajay Yadav (@AjayYadav143ss) July 6, 2024

وبحسب لقطات من حفلته التي أقيمت ليلة الجمعة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدى بيبر أغنية “سوري” التي حققت نجاحاً كبيراً في عام 2015، أمام مئات من كبار الشخصيات.

do crente ao ateu, ninguém explica justin bieber ficar tão feliz cantando e ao mesmo tempo fugir tanto dos palcos 😭😭😭😭 vc ama fazer isso, homem, então só volta a fazer shows, por favorrrrrr pic.twitter.com/52jVXjQ7Jz — jéss (@kenjikishimxto) July 5, 2024

وكان نجم بوليوود سلمان خان وقائد فريق الكريكيت الهندي السابق إم إس دوني من بين المشاهير الهنود الحاضرين.

وبحسب وسائل إعلام هندية، تقاضى جاستن بيبر ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل هذا العرض.

وقد سبق حفل الزفاف حدثان رئيسيان. ففي شباط/ فبراير، أقام الزوجان حفلة استمرت ثلاثة أيام في ولاية غوجارات، حيث أحيت ريهانا حفلتها الأولى هناك منذ مباراة “سوبر بول” العام الماضي.

وحضر الحفل مشاهير من بينهم مارك زاكربرغ مؤسس فيسبوك، وإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي حزيران/ يونيو، انطلق الثنائي في رحلة في البحر الأبيض المتوسط لمدة أربعة أيام. وخلال إحدى محطات الرحلة، قدمت المغنية كايتي بيري حفلة راقصة مقنّعة في قصر بمدينة كان في جنوب فرنسا.

كما شارك في الحفلة فرقة “باك ستريت بويز” ومغني الراب الأمريكي بيتبول والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي.

ويملك أنانت أمباني (67 عاماً) ثروة تزيد عن 113 مليار دولار، ما يجعله في المركز الحادي عشر على قائمة أغنى أغنياء العالم، وفق تصنيف “فوربس” للمليارديرات.

(أ ف ب)