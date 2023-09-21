جاسم الرميحي: الكويت جاهزة لتنظيم (خليجي 26) والسعودية تستضيف (خليجي 27)

الكويت- الرياض: عقد اليوم الخميس الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في الكويت، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والأمور التي تتعلق بالاتحاد، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (بي إن سبورتس) الإخبارية عن جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قوله، إن الكويت ستكون جاهزة ولا صعوبات تعيق تنظيم (خليجي 26).

وأشار الرميحي إلى أن “الفنادق ممتازة لكن الملاعب فيها نواقص تحتاج الى الأخذ بعين الاعتبار قبل الزيارة المقبلة”.

وفي نهاية حديثه، أوضح الرميحي أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف (خليجي 27) حسب الترتيب المتبع.

(د ب أ)