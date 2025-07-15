جاكوب زوما يعلن تأييده لمقترح الحكم الذاتي لتسوية قضية إقليم الصحراء

الرباط: أعلن رئيس حزب رمح الأمة الجنوب أفريقي (معارض) جاكوب زوما، الثلاثاء، بالرباط، تأييد حزبه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدّمت به المغرب لتسوية قضية إقليم الصحراء.

جاء ذلك في كلمة لزوما تلاها نيابة عنه رئيس لجنة العلاقات الدولية للحزب ماكازاما مزوبي، خلال مؤتمر صحافي، عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وبدأ زوما، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، زيارة للمغرب غير معلومة المدة.

ودعا زوما المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية قضية إقليم الصحراء.

وأوضح أن حزبه يعتقد أن مبادرة الحكم الذاتي ستمكن من إيجاد حلّ لقضية إقليم الصحراء، مع الحفاظ على سيادة المغرب على الإقليم.

ولفت إلى أن الحزب “منذ نشأته التزم بالدفاع على وحدة وسيادة الدول الأفريقية”.

ويرأس زوما حزب رمح الأمة منذ 2024، ويتوفر على 58 مقعدا في برلمان جنوب أفريقيا.

ويشار إلى أن الحزب أصدر وثيقة، الشهر الماضي، حول رؤيته لمستقبل العلاقات مع المغرب بعنوان “شراكة استراتيجية من أجل الوحدة الأفريقية والتحرر الاقتصادي والسلامة الترابية”.

وحسب الإعلام المحلي المغربي، فقد أعلن فيها الحزب عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي، وهو الموقف المخالف لجنوب أفريقيا الرسمي حاليا.

وكان حزب رمح الأمة، الذي يرأسه زوما منذ 2024، يدعم جبهة “البوليساريو” في وقت سابق.

ويُعتبر حزب رمح الأمة ثالث أكبر قوة برلمانية وأكبر أحزاب المعارضة.

وسبق أن هاجم المغرب جنوب أفريقيا بسبب مواقفها حيال إقليم الصحراء، واستضافتها لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

(الأناضول)