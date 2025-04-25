جامعات أمريكية تساعد طلابها الأجانب على التعامل مع إجراءات ترامب للترحيل

واشنطن: تقدم جامعات أمريكية المشورة لطلابها الأجانب بشأن كيفية التعامل مع حملة يشنها الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين، شملت تحذيرات من مغادرة البلاد ونصائح حول كيفية استكمال الدرجات العلمية التي يدرسون من أجلها.

وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال وبالترحيل بسبب مخالفات بسيطة.

ووفقا لأكثر من عشرين طالبا ومحامين متخصصين في شؤون الهجرة ومسؤولين في الجامعات تحدثوا مع رويترز فإن بعض مستشاري الجامعات يبلغون سرا الطلاب القادمين من الخارج بأن عليهم الاستعانة بمحامٍ ومواصلة حضور الفصول الدراسية خلال فترة استمرار عمليات الاستئناف على القرارات الصادرة بحقهم.

ولجأ أعضاء في هيئات تدريس بالجامعات للقضاء للنظر في مدى دستورية تلك الاعتقالات.

وتقول رابطة الجامعات الأمريكية إن الطلاب الأجانب ساهموا بنحو 44 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي العام الماضي، في ظل وجود عدد قياسي يبلغ نحو 1.1 مليون طالب أجنبي في البلاد.

وترى رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث أن الأمر لا يتعلق بالمال فحسب مشيرة إلى فكرة القدرات العالمية. وتقول إن جامعتها “جامعة أمريكية، بكل فخر… لكن مكانتنا ستقل كثيرا بدون الطلاب والباحثين الذين ينضمون إلينا من دول أخرى”.

ضربة قوية للطلبة الهنود

ذكر “معهد التعليم الدولي” أن أكثر من نصف الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة من الهند والصين.

وحذفت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أكثر من 4700 اسم من قاعدة بيانات (أنظمة معلومات الطلاب وتبادل الزوار) لحاملي التأشيرات مستندة في كثير من الأحيان إلى ما تقول إنه ارتكابهم لأنشطة إجرامية، وفقا لما ذكرته رابطة محامي الهجرة الأمريكيين. وتشير دراسة إلى أن نصفهم من الهند.

وحثت تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الطلاب الذين تم إلغاء إدراجهم في أنظمة معلومات الطلاب والزوار على مغادرة البلاد.

وينصح مسؤولون بالجامعات الطلبة المسجلين بدوام كامل بالاستعانة بمحامين. وقال مسؤول يقدم المشورة للطلبة الأجانب في جامعة كبرى بعد أن طلب عدم ذكر اسمه ليتمكن من التحدث عن الأمر إن الطلبة الذين طعنوا على قرار إزالة أسمائهم سيسمح لهم بمواصلة الدراسة.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من مئتي طالب ممن أزيلت أسماؤهم تمكنوا من استصدار أوامر قضائية تمنع الإدارة الأمريكية مؤقتا من اتخاذ إجراءات بحقهم.

ودعت جامعة جورج ماسون في ولاية فرجينيا الطلاب إلى التواصل مع مستشاريهم الأكاديميين لمناقشة سبل إكمال المقررات الدراسية. وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا إن الجامعة تبحث عن سبل لتمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم.

ومع اقتراب العطلة الصيفية، حذرت جامعة ديوك في الآونة الأخيرة الطلبة الأجانب من مغادرة الولايات المتحدة بسبب مخاوف من عدم السماح لهم بالعودة إليها في الخريف.

(رويترز)