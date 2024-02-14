جامعات برلين تعيد نظام فصل الطلاب بعد هجوم على طالب يهودي

المستشار الألماني أولاف شولتز وحاخام خلال حفل مهرجان يهودي عند بوابة براندنبورغ، في برلين، 7 ديسمبر 2023- رويترز

برلين: من المقرر أن يتم إعادة نظام فصل الطلاب في جامعات برلين في حالات معينة، بعد هجوم مزعوم معاد للسامية من قبل طالب من جامعة برلين الحرة على طالب آخر.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الشيوخ لبرلين (الهيئة التنفيذية) كريستين ريختر هذه الخطوة يوم الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الشيوخ.

وألغي هذا الإجراء في البداية في عام 2021 ، ما جعل برلين الولاية الاتحادية الوحيدة التي ليس لديها خيار فصل الطلاب. ويسمح قانون التعليم العالي بحظر لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

ونقل الطالب اليهودي لاهاف شابيرا إلى المستشفى، قبل أكثر من أسبوع بقليل، بسبب كسور في عظام وجهه. ويقال إن طالباً زميلاً له، لديه آراء مؤيدة لفلسطين، لكمه وركله في أحد شوارع برلين-ميته.

ويفترض مكتب المدعي العام أن هذا الهجوم كان مستهدفاً، وبدافع معاد للسامية.

وأثارت القضية غضباً في المدينة، بعد أن أصبحت معروفة، ووضعت أيضاً إدارة الجامعة الحرة تحت الضغط. ومنعت الجامعة المهاجم المزعوم من دخول المبنى لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

(د ب أ)