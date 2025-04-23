جامعة أمريكية تلغي حفلا لمغنية متضامنة مع فلسطين

نيويورك: ألغت جامعة كورنيل في الولايات المتحدة، حفلا موسيقيا للمغنية الأمريكية كهلاني آشلي، بسبب انتقادها لإسرائيل ودعمها فلسطين.

جاء ذلك في رسالة لرئيس الجامعة مايكل كوتليكوف، أرسلها عبر البريد الإلكتروني، للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأعلن كوتليكوف، إلغاء الحفل الموسيقي لآشلي، “بسبب ردود الأفعال العنيفة وغضب الكثير من الناس بسبب مواقفها من إسرائيل”، وفق ادعائه.

وزعم أن آشلي، تبنّت مواقف معادية للسامية ولإسرائيل في عروضها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر أن تقيم آشلي، حفلا موسيقيا في 7 مايو/ أيار المقبل، في حرم جامعة كورنيل، بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وتشتهر المغنية آشلي، بدعمها للفلسطينيين، حيث كانت من بين المشاهير في العالم الذين عبّروا عن تضامنهم مع غزة في عدة مناسبات.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)