جامعة إيرلندية مرموقة تعلن قطع علاقاتها مع إسرائيل

دبلن: أعلنت جامعة ترينيتي كولدج الإيرلندية المرموقة الأربعاء أنّها ستقطع كلّ العلاقات مع إسرائيل احتجاجا على “الانتهاكات المستمرّة للقانون الدولي والإنساني” خلال الحرب في قطاع غزة.

وأتى ذلك غداة إعلان جامعة سويسرية قطع علاقاتها مع أبرز جامعات الدولة العبرية على خلفية القضية ذاتها.

وأبلغ مجلس إدارة الجامعة الإيرلندية الطلّاب بهذا القرار عبر البريد الإلكتروني، بناءً على توصيات مجموعة عمل تمّ إنشاؤها في خضمّ تحرك طالبي استمرّ خمسة أيام في الحرم الجامعي العام الماضي تنديدا بالحرب في غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجامعة بول فارل في الرسالة، إنّ ترينيتي كولدج ستقطع “العلاقات المؤسسية مع دولة إسرائيل والجامعات الإسرائيلية والشركات التي تتخذ من إسرائيل مقرا”.

وأضاف أنّ قطع العلاقات سيستمرّ “ما دامت الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني مستمرّة”.

وكانت دبلن قد انضمّت إلى الإجراءات المقدّمة من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما رفضته الدولة العبرية.

وفي أيار/مايو، اعترفت إيرلندا بدولة فلسطينية “مستقلّة وذات سيادة”.

وأتت خطوة الجامعة الإيرلندية غداة إعلان جامعة جنيف إنهاء شراكتها مع الجامعة العبرية في القدس، التي تعدّ الأبرز في إسرائيل، على خلفية احتجاجات طالبية بسبب حرب غزة.

ووفق بيان نُشر الثلاثاء، تخلت جامعة جنيف “عن الشراكات الاستراتيجية التي لا تعكس، في جغرافيتها أو محتواها، الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة”.

وأعربت رئاسة الجامعة عن “استيائها من الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

ووجّهت نداء “إلى الحكومة الإسرائيلية على وجه الخصوص… لاحترام الحقوق الإنسانية والقانون الدولي الإنساني”.

وشددت رئيسة الجامعة أودري لوبا عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية مساء الثلاثاء، أنّ القرار ليس سياسيا “لأنّ الشراكة كانت غير فاعلة منذ سنوات”، مشيرة الى أنه “نظرا للوضع الراهن، اختارت الجامعة مراجعة شراكاتها الاستراتيجية”.

ورفضت الجامعة العبرية في القدس التعليق على هذا الأمر.

ومنذ أيار/مايو 2024، تشهد جامعة جنيف احتجاجات على الحرب في غزة، على غرار العديد من الجامعات السويسرية.

(أ ف ب)