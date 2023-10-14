جامعة الزيتونة: تأييد الجهاد في فلسطين فرض عين على كل مسلم- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

أكدت جامعة الزيتونة في تونس أن تأييد الجهاد في فلسطين ونصرته هو فرض عين على جميع أفراد المسلمين في العالم.

واعتبرت الجامعة التابعة لجامع الزيتونة، في بيان الخميس أن عملية طوفان الأقصى هي “ملحمة جهادية ضد الكيان الصهيوني فضحت هشاشة قوته المصطنعة وتصريحاته الوهمية وبعثت الأمل من جديد في النصر وتحرير كامل فلسطين”.

وأكدت أن “تلك الغزوة المباركة أكدت من جديد أن قضية تحرير القدس الشريف مسرى رسول الله وكامل فلسطين، هي واجب عيني شرعي في ذمة جميع أبناء الأمة الإسلامية في كامل أصقاع العالم، وبذلك فإنه لا يجوز شرعا أن يتغاضى عنها ويلقى بها إلى المجتمع الدولي الذي دأب على الدعم الأساسي للكيان الصهيوني الغاصب وحضانته”.

كما اعتبرت أن عملية طوفان الأقصى هي “رسالة قوية إلى الأمة الإسلامية وجيوشها خاصة تلك الكائنة في بلدان الطوق في فلسطين المحتلة حتى يتحرك بسرعة نحو الأراضي الفلسطينية وتقتلع كيان اليهود الوهمي المصطنع من جذوره”.

وأكدت أن “تأييد الجهاد في فلسطين ونصرته فرض عين على جميع أفراد المسلمين، كل حسب سعته وطاقته، وأضعف الإيمان التوجه بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى طلبا للنصرة. فعلى الأمة أن تثوب إلى رشدها وتتوب إلى ربها وتتمسك بشرع نبيها ثم تستجديه النصرة من الله وحده والمدد من عنده وحده سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم”.

وكان وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي دعا لتخصّص خُطب الجُمعة لـ”مساندة الحقّ الفلسطيني والتّذكير بمكانة القدس الإسلامية والعربية وخطورة المساس بأولى القبلتين، وثالث الحرمين الشّريفين، ومَسرى نبيّنا محمّد”.

وقال، في بلاغ الجمعة “إنّي أهيب بالأئمة الخُطباء أن يدعوا عموم التُّونسيين للانخراط في حملات التبرّع بالدّم لفائدة الشّعب الفلسطيني، وذلك من صميم دور الخطاب الدّيني بالمساجد المتمثّل في نُصرة كبريات قضايا الحقّ والعدل، والتّنديد بالظُّلم والطُّغيان، وخدمة قضايا الأمّة المصيريّة وفي صدارتها قضيّة القدس الشّريف”.