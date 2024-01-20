جامعة روتجرز تقرر مراقبة نشاطات منظمة “طلاب من أجل فلسطين” لمدة عام واحد

نيوجرسي- “القدس العربي”: أوقفت إدارة جامعة روتجرز في مدينة “نيو برونزويك” بولاية نيوجرسي قرار تعليق عمل منظمة “طلاب من أجل العدالة لفلسطين” في الجامعة ولكنها قررت مراقبة عمل المنظمة الطلابية المتضامنة مع فلسطين لمدة عام واحد مع عقوبات تعليمية.

وقد تم تعليق حركة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) في روتجرز مؤقتًا بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن المجموعة “عطلت الفصول الدراسية والبرامج والوجبات ودراسة الطلاب”.

وبدورها، عقدت المنظمة الطلابية مؤتمرًا صحافياً خلف لافتة كتب عليها “أرباح روتجرز من معاناة الفلسطينيين”.

وطالبت المنظمة بتحديد هوية وإنهاء خدمة المسؤول الذي قام بتسريب خطاب تعليق مع اسم ومعلومات الاتصال الخاصة بأحد أعضاء SJP بالمدرسة.

وطالبت المجموعة، أيضًا، بدمج قضية “العنصرية المعادية للفلسطينيين” في التدريب الإلزامي على التنوع والإنصاف والشمول والمناهج الدراسية القائمة على العرق، مع إنشاء مركز ثقافي عربي مزود بموارد للطلاب الفلسطينيين والعرب.

كما طالبت المجموعة بسحب أموال وقف الجامعة من السندات والشركات الإسرائيلية، ووقف “دعم الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والفصل العنصري والإبادة الجماعية”.

وطالبت المجموعة المدرسة بحماية الطلاب الفلسطينيين والمدافعين عن ممارسة حقوقهم السياسية، وتوظيف أساتذة إضافيين متخصصين في فلسطين وقضايا الاستعمار الاستيطاني، وإصدار بيان من مكتب الرئيس يعترف بـ “الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين وتأثيرها على الفلسطينيين”.