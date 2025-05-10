جامعة كولومبيا تُوقف أكثر من 65 طالبًا بعد احتجاج تضامني مع فلسطين

نيويورك- “القدس العربي”: أوقفت جامعة كولومبيا في نيويورك أكثر من 65 طالبًا عن الدراسة مؤقتًا، عقب احتجاج تضامني مع فلسطين نُظم داخل مكتبة بتلر، المكتبة الرئيسية في الحرم الجامعي.

وأكدت إدارة الجامعة، الجمعة، أن الاحتجاج الذي جرى الأربعاء أدّى إلى اعتقال نحو 80 شخصًا، مشيرة إلى أن الطلاب الموقوفين يخضعون حاليًا لتحقيق داخلي.

وأوضحت الجامعة أن 33 فردًا آخرين من المنتسبين لكلياتها وفروعها المختلفة مُنعوا من دخول حرم “مورنينغسايد هايتس”، بمن فيهم خريجون شاركوا في التظاهرة.

وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، اقتحم عدد من النشطاء مكتبة بتلر، وواجههم عناصر الأمن بعنف، بينما ارتدى العديد من المشاركين الكوفية الفلسطينية.

وقد تطورت التظاهرة إلى ما وصفته بعض المصادر بـ”احتلال المكتبة”، في ظل تصاعد التوتر بين الطلاب والإدارة.

وتأتي هذه الأحداث في سياق موجة احتجاجات طلابية تشهدها عدة جامعات أمريكية، تنديدًا بما يصفه المتظاهرون بـ”حرب الإبادة الجماعية” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أودت حتى الآن بحياة نحو 52,800 فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

كما عبّر المشاركون عن غضبهم من الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل، والذي يتجلّى في صورة مساعدات عسكرية ودعم سياسي.

من جانبها، وصفت رئيسة الجامعة بالإنابة، كلير شيبمان، التظاهرات بأنها تتضمن “مضايقات وتمييزًا”، مجددة اتهامات لبعض النشطاء بـ”معاداة السامية”، وهو ما يعتبره الطلاب محاولة لتشويه التحركات التضامنية مع فلسطين.

وفي تصعيد إضافي، سمحت الجامعة لعناصر من سلطات الهجرة الفيدرالية بالتواجد في الحرم الجامعي، في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشرًا على تشديد القمع ضد النشطاء.

وبررت إدارة كولومبيا قراراتها بأن الاحتجاجات تسببت في “تعطيل البيئة الأكاديمية” و”انتهاك سياسات الجامعة”.