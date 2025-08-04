جامعة للطب في قطر تبحث وتطور في العلاجات البديلة لمرضى السرطان

من اليسار، الباحثة رقية شهيد الزمان، الباحثة إليزابيث فارجيز، الدكتور سامسون ماثيوز صاموئيل الدكتور ديتريتش بيسلبيرغ

الدوحة- “القدس العربي”:

يدرس باحثون في جامعة للطب في قطر، علاجات بديلة لمرض السرطان، وقدموا أبحاثهم في مجلات علمية مرموقة، ويحذرون من أنماط الحياة والعادات الغذائية، بالإضافة إلى عوامل متعددة الأسباب مثل السمنة والتدخين وتناول الكحوليات، ويعتبرونها عوامل شائعة مرتبطة بالسرطانات المعدية والمعوية.

وسلط طلاب وايل كورنيل للطب- قطر التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم، الضوء على إمكانية موت الخلايا الحديدية المحفَّزة بالفلافونويدات في علاج السرطان. ويدرس باحثون من وايل كورنيل للطب – قطر أدلة ما قبل الإكلينيكية للإمكانات العلاجية للفلافونويدات المحفّزة للاستماتة الخلوية الحديدية في حالات السرطانات المعدية المعوية، وذلك في مقالة علمية جديدة نُشرت في دورية العلوم التطبيقية/الطبيعية Journal of Advanced Research.

وتُشكّل السرطانات المعدية المعوية رُبع جميع حالات السرطان وتحتل المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسة للوفيات الناجمة عن السرطان في العالم. وقد شهدت الأعوام القليلة الماضية ارتفاعاً مقلقاً في معدل الإصابة بالسرطانات المعدية المعوية المبكرة بين من هم دون سنّ الخمسين.

وعلى الرغم من الإنجازات اللافتة في علاج السرطان، تسهم عوامل معيّنة في التفاوتات الوبائية والتباينات في معدل الإصابة بالسرطانات المعدية المعوية والوفيات الناجمة عنها في جميع أنحاء العالم، ومن بين تلك العوامل العولمة المتسارعة والتغيّرات في توزّع أبرز عوامل الاختطار وانتشارها والاتجاهات الديموغرافية.

ومن بين السرطانات المعدية المعوية، يُعدّ سرطان القولون والمستقيم الأكثر شيوعاً، تليه سرطانات المعدة والكبد والمريء والبنكرياس.

وتكون الإصابة بالسرطانات المعدية المعوية في أغلبها عشوائية ونسبة 10% فقط منها وراثية. وإلى جانب تأثير العوامل الوراثية والبيئية، تُعدّ أنماط الحياة والعادات الغذائية، بالإضافة إلى عوامل متعددة الأسباب مثل السمنة والتدخين وتناول الكحوليات، عوامل اختطار شائعة مرتبطة بالسرطانات المعدية والمعوية.

وتشمل العلاجات الحالية للسرطانات المعدية المعوية نُهجاً متعددة التخصصات تعتمد على التدخلات الجراحية والعلاجات الكيميائية والإشعاعية والمناعية، والعلاج الموجّه، وغيرها من الطرق العلاجية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه العلاجات محدودة بسبب السمات الخبيثة للخلايا السرطانية، وبصفة خاصة قدرتها على مقاومة العلاج والانتشار وتعزيز تكوين الأوعية الدموية.

وتشير أدلة ناشئة إلى أن الاستماتة الخلوية الحديدية، وهي شكل جديد من استماتة الخلايا يعتمد على الحديد، قد تكون هدفاً واعداً لعلاج السرطان. فالاستماتة الخلوية الحديدية نمط فريد ومنظم من موت الخلايا المبرمج وتحدث بفعل التراكم المفرط لبيروكسيدات الدهون.

ويثبت عدد متزايد من الدراسات قبل الإكلينيكية فعالية تحفيز عملية الاستماتة الخلوية الحديدية باستخدام مركبات طبيعية مثل الفلافونويدات كاستراتيجية بديلة في علاج السرطان.

وألّفت الدراسة المنشورة الباحثة رقية شهيد الزمان، خرّيجة برنامج التدريب الوطني في وايل كورنيل للطب – قطر (يونيو 2024)، بالتعاون مع مؤلفين مراسلين مشاركين من وايل كورنيل للطب – قطر هم: الدكتور ديتريتش بيسلبيرغ أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية، والدكتور سامسون ماثيوز صاموئيل الباحث المشارك في الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية، والباحثة إليزابيث فارجيز.

وتحدّث الدكتور بيسلبيرغ عن المقالة العلمية المنشورة قائلاً: “تستعرض المقالة أحدث الدراسات التي تناولت الفلافونويدات وما تتسم به من إمكانات في الاستماتة الخلوية الحديدية لعلاج السرطانات المعدية المعوية، بما في ذلك البيانات المستمدة من استنبات الخلايا في المختبر ونظم الأورام الحيوانية النموذجية في الأجسام الحية. وتفترض الدراسة أن الاستماتة الخلوية الحديدية بالاستعانة بالفلافونويد تُمثّل تدخلاً مهماً في علاج السرطان كونها بمثابة عوامل مضادة للسرطان وأيضاً كمستثيرات للتحفيز، الأمر الذي يُعزّز فعالية العلاجات الحالية”.

كما تُشير المقالة إلى التطور والتغيّر المستمرين في علاج السرطان، ومع تطوير تقنيات جديدة ومتقدمة ثمة نطاق أوسع لفهم المركبات الطبيعية وتطبيقها، مثل الفلافونويدات، في علاج السرطان. ومن شأن ذلك أن ييسّر وضع استراتيجيات علاجية موجّهة وقائمة على الاستماتة الخلوية الحديدية، وأن يساعد في سد الفجوات حين تخفق العلاجات التقليدية في تحقيق أهدافها بشكل كامل، مما يدعم تطبيق هذه الاستراتيجيات إكلينيكياً.

وأُجريت هذه الدراسة بتمويل من برنامج بحوث الطب الحيوي في وايل كورنيل للطب – قطر وبمنحة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (عضو مؤسسة قطر) في إطار برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي – المسار المعتاد في دورته الرابعة عشرة (NPRP14S-0311-210033). والنتائج الواردة هنا تعكس ما جاء في الدراسة المنشورة، وهي مسؤولية المؤلفين وحدهم.